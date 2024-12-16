كيفية الاستعلام عن رقم الجلوس لطلاب الشهادة الإعدادية

يترقب طلاب الصف الثالث الإعدادي موعد الاستعلام عن رقم الجلوس لطلاب الشهادة الإعدادية والتي من الممكن توافرها بالمدارس والمديريات التربية والتعليم لذلك يتساءلون طريقة الاستعلام عنها.

ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل الاستعلام عن رقم الجلوس لطلاب الشهادة الإعدادية عبر مديريات التربية والتعليم والمدارس بالمحافظات وهي كالتالي:

الشهادة الإعدادية

طريقة الاستعلام عن رقم الجلوس لطلاب الشهادة الإعدادية

يمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي الحصول على الاستعلام عن رقم الجلوس لطلاب الشهادة الإعدادية باتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى المدرسة المقيد بها الطالب واستلام رقم الجلوس مباشرة.

زيارة الإدارة التعليمية التابعة للمدرسة وطلب الحصول على رقم الجلوس.

الاستعلام عن رقم الجلوس لطلاب الشهادة الاعدادية بالاسم

حتى الآن، لم تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن أي طرق بديلة للاستعلام عن رقم الجلوس لطلاب الشهادة الإعدادية بالاسم.

استلام أرقام الجلوس قبل امتحانات الشهادة الإعدادية

من المقرر أن تبدأ المدارس بمختلف المحافظات بتسليم الطلاب أرقام جلوسهم قبل بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول، بالإضافة إلى توزيع أرقام الجلوس مجددًا قبل امتحانات الفصل الدراسي الثاني، حيث يتعين على الطلاب الاحتفاظ بها لضمان الالتحاق بالامتحانات.

طلاب الشهادة الإعدادية

أهمية رقم الجلوس لطلاب الشهادة الإعدادية

الاستعلام عن رقم الجلوس لطلاب الشهادة الإعدادية تُعد وثيقة أساسية للطالب، ويجب الاحتفاظ بها بعناية وعدم إضاعتها، سواء لدخول الامتحانات أو لمعرفة النتائج لاحقًا، كما أن هذه الوثيقة شخصية، ولا يُسمح لأي شخص خارج نطاق الأسرة أو المعلمين المخوّلين بطلب الاطلاع عليها.

آخر موعد لتسليم استمارة الشهادة الإعدادية

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن آخر موعد لتسليم استمارة الشهادة الإعدادية يوم 31 ديسمبر 2025، لذلك يمكن للطلاب التسجيل في الاستمارة الإلكترونية من هنـــــــــــــــــا .

تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية

أصدرت وزارة التربية والتعليم الخطوات اللازمة لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025 عبر الموقع الرسمي باستخدام البريد الإلكتروني الموحد الذي يتم تفعيله من خلال منصة الحساب المدرسي. يمكن للطلاب التسجيل بسهولة باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى خدمة تسجيل استمارة الامتحانات الإلكترونية عبر الموقع الرسمي المخصص.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة بدقة، بما في ذلك الرقم السري الخاص بالطالب.

تحميل صورة شخصية حديثة للطالب، مع مراعاة الالتزام بالمواصفات المطلوبة للصورة

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