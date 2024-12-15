امتحانات الشهادة الإعدادية 2025.. اعرف الموعد ومواصفات الأسئلة

الشهادة الإعدادية 2025.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواصفات امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024-2025، مؤكدة على استعداداتها لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول في يناير المقبل، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية موعد وشكل أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025.



مواصفات اسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وكانت أكدت وزارة التربية والتعليم، أن أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية ستكون من منهج الفصل الدراسي الأول بشكل كامل، مع توزيع الأسئلة على جزئيات المنهج الدراسي، كما سيتم مراعاة التوازن بين مستويات الصعوبة المختلفة، بحيث تتدرج الأسئلة من الأسهل إلى الأصعب مما يساهم في تمييز مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

امتحانات الشهادة الإعدادية

وتشمل الأسئلة أنواعًا متنوعة، حيث ستكون بعض الأسئلة اختيار من متعدد، مع أربعة بدائل أحدها فقط صحيح، كما ستراعي الأسئلة تنوع المستويات المعرفية، من البسيطة إلى المتوسطة والعليا، لتشمل الجوانب التطبيقية والاستنتاجية، وستحدد درجات كل جزئية من الأسئلة وفقًا لتوزيع الدرجات بشكل عام.



موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية يوم 18 يناير 2025 وتستمر حتى 23 يناير 2025، كما سيتم عقد امتحانات مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والمتميزة، بالإضافة إلى المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العملية قبل بدء امتحانات المواد الأساسية، ويعتبر جدول الامتحانات جزءًا من أيام الدراسة الفعلية، مما يعني احتساب حضور الطلاب ضمن النسبة القانونية للحضور.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم، أن هذه الإجراءات تأتي لضمان تحقيق العدالة بين جميع الطلاب وتوفير بيئة امتحانية عادلة تتيح الفرصة لكل طالب لإظهار مهاراته ومعارفه، مشددة على اتباع كافة الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال سير الامتحانات بكل لجان الامتحانات طبقا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات، مع اتخاذ جميع الإجراءات لضمان سرية الامتحان، كما شددت الوزارة على مراعاة عدم عقد أية امتحانات أيام أعياد الأخوة المسيحيين وذلك خلال أيام 6 و7 و8 و19 يناير 2025.

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