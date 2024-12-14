التعليم تحدد المواد غير المضافة للمجموع في امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

حددت وزارة التربية والتعليم تفاصيل المواد غير المضافة للمجموع في امتحانات الشهادة الإعدادية 2025، نظرًا لتساءلات أولياء الأمور والطلاب حول توزيع الدرات لهذه الامواد ومعرفة أيضًا درجات المواد الأساسية.

ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل المواد غير المضافة للمجموع في امتحانات الشهادة الإعدادية حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم أن وجود ثلاث مواد غير المضافة للمجموع، وهي: التربية الدينية، والتربية الفنية، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

المواد غير المضافة للمجموع

توزيع درجات المواد غير المضافة للمجموع

حددت وزارة التربية والتعليم توزيع درجات المواد غير المضافة للمجموع في امتحانات الشهادة الإعدادية حيث تتضمن التربية الدينية 40 درجة، والتربية الفنية 20 درجة، أما الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات 20 درجة.

توزيع درجات المواد الأساسية المضافة للمجموع

اللغة العربية والخط العربي: 80 درجة

اللغة الإنجليزية: 60 درجة

الدراسات الاجتماعية: 40 درجة

الرياضيات: 60 درجة

العلوم: 40 درجة

المجموع الكلي في امتحانات الشهادة الإعدادية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن المجموع الكلي في امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 سيكون 280 درجة، مع تقسيم الدرجات بالتساوي بين الفصلين الدراسيين بنسبة 50% لكل فصل.

المواد غير المضافة للمجموع

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

تقرر أن تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول يوم 18 يناير 2025 وتنتهي في 23 يناير 2025، وتشمل الامتحانات مواد المستوى الرفيع بالمدارس الرسمية للغات والمدارس الخاصة، بالإضافة إلى المواد العملية وغير المضافة للمجموع، على أن تعقد قبل امتحانات المواد الأساسية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن فترة الامتحانات تعد ضمن أيام الدراسة الفعلية، وتُحتسب ضمن نسبة الحضور المقررة قانونًا.

توجيهات لتأمين الامتحانات

أصدرت وزارة التربية والتعليم خطابًا للمديريات التعليمية بضرورة إعداد خطة لتأمين المدارس والمباني التعليمية خلال امتحانات الترم الأول بالتنسيق مع مدير الأمن بالمحافظة، لضمان توفير بيئة هادئة ومنضبطة للطلاب، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

حقيقة تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

انتشرت أنباء حول تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية 2025، خاصة بعد تداول صور يُزعم أنها لامتحان اللغة العربية عبر جروبات "شاومينج" على تطبيق تيليجرام. هذا الحدث أثار جدلًا واسعًا بين الطلاب وأولياء الأمور، الذين يبحثون بشكل مستمر عن مواعيد الامتحانات والمراجعات في هذه الفترة الحرجة.

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