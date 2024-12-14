وزير التعليم السوري يعلن طمس أي معالم تخص نظام بشار الأسد من المناهج

أعلن وزير التربية والتعليم السوري، نذير القادري، اليوم الجمعة، أن العملية التعليمية ستُستأنف الأسبوع المقبل في جميع أنحاء سوريا، مشيرًا إلى أنه سيتم طمس أي معالم تتعلق بنظام بشار الأسد من المناهج الدراسية، في إطار إعادة بناء قطاع التعليم بما يتماشى مع المرحلة الجديدة التي تمر بها البلاد، ويرصد الموجز تفاصيل البيان

تصريحات الوزير حول التعليم في سوريا

في كلمة له، قال القادري:

"نبارك لأهلنا في سوريا الحبيبة هذا النصر العظيم، ونبشّرهم بأن سوريا ستفتح صفحة جديدة ومشرقة، خاصة في ملف التربية والتعليم، لنُسهم جميعًا في بناء سوريا المستقبل"

وأوضح الوزير أن الوزارة بدأت بتسلم ملفات التعليم من الحكومة السابقة للنظام المخلوع، مشيرًا إلى عقد عدة لقاءات مع الكوادر التعليمية لتنظيم هذا القطاع بما يحقق تطلعات الشعب السوري.

عودة المدارس وتحديث المناهج

أكد القادري أن الدراسة ستُستأنف الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى تشكيل لجان لمتابعة عمل مديريات التربية في مختلف المحافظات، وتهدف هذه اللجان إلى تقييم الاحتياجات، ملء الشواغر، وضمان جاهزية المدارس، كما أكد أن المناهج الجديدة ستركز على تعزيز التعليم الحر وتنشئة أجيال قادرة على بناء سوريا المستقبل.

خطط مستقبلية للنهوض بالتعليم

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على وضع خطط ورؤى جديدة تهدف إلى تطوير التعليم، مؤكدًا أن الجهود ستتركز على إزالة أي تأثير لنظام بشار الأسد من قطاع التعليم، وفتح المجال أمام الأساليب التعليمية الحديثة التي تتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة.

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