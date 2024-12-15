جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025.. تفاصيل

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025.. تحتل تلك الكلمات البحثية صدارة محرك جوجل إذ يرغب الكثيرون في معرفة التفاصيل الكامل عن الجدول.

وبناء ً على ذلك، ارتفعت معدلات البحث حول جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025، بين الطلاب وأولياء الأمور خلال الفترة الحالية، تزامنًا مع اقتراب العام الجديد 2025، حيث يتبقى أقل من شهر على انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع المراحل الدراسية في يناير المقبل 2025.

وتعرض الموجز في التقرير التالي جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025 جميع المحافظات.

موعد وجدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025

وقد حددت وزارة التربية والتعليم موعد وجدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025 لتبدأ من يوم 18/ 1/ 2025 وتنتهي في 23/ 1/ 2025.وذلك وفق المواعيد المحددة في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالى.

موعد امتحان المستوى الرفيع ومواد خارج المجموع وجدول خاص:

ووفق ما حددته الوزارة من وجدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025، فإنه من المقرر أن تعقد امتحانات مواد المستوى الرفيع في المدارس الرسمية لغات والخاصة والمواد غير المضافة للمجموع والمواد العملية، قبل الامتحانات الأساسية، وذلك لضمان تيسير عملية الامتحانات دون ضغط إضافي على الطلاب.

امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025

وتتضمن خطة الوزارة إجراءات صارمة لضمان سير الامتحانات بأعلى مستوى من الدقة والانضباط كما يلى:

- فترة الامتحانات تُعتبر جزءًا من أيام الدراسة الفعلية.

- يتم احتسابها ضمن نسبة الحضور المطلوبة قانونيًا.

- شددت الوزارة على أهمية الالتزام بكافة القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات.

- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سرية الأسئلة ومنع أي تسريبات.

- مراعاة الأعياد الدينية.

ويتم تنظيم الامتحانات داخل الفصول المدرسية مع تطبيق قواعد صارمة لضمان نزاهة الامتحانات، مع التأكيد على تجهيز المدارس وتوفير الأدوات اللازمة مثل أوراق الامتحانات، والمقاعد المريحة للطلاب، وأنظمة التهوية.

موعد إجازة نصف العام الدراسى 2024-2025

وبعد معرفة وجدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025، ننقل لكم ما حددته وزارة التربية والتعليم من موعد إجازة نصف العام الذي من المقرر أن يبدأ يوم السبت 25 يناير 2025 وتستمر إجازة منتصف العام حتى يوم الخميس 6 فبراير 2025.

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