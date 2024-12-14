توجيهات صارمة من وزارة التربية والتعليم للمدارس الرسمية والمتميزة لغات

أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارًا بشأن المدارس الرسمية والمتميزة لغات موجه للمديريات التعليمية، حيث تشمل القرارات متابعة ميدانية مكثفة للمدارس على أرض الواقع، بهدف الوقوف على مدى تنفيذ القرارات الوزارية والكتب الدورية الصادرة.

ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل قرارات وزارة التربية والتعليم بشأن المدراس الرسمية والتميزة لغات، والملاحظات التي رصدتها خلال متابعتها المستمر على مدار منتصف العام الدراسي لعام 2024-2025.

وزير التربية والتعليم

ملاحظات وزارة التربية والتعليم بشأن المدارس

كشفت وزارة التربية والتعليم للمدارس الرسمية والنتميزة لغات عن ملاحظات بعد متابعتها الدقيقة التي أجرتها الإدارة العامة منذ بداية العام الدراسي، مشددة على مديري مدارس الرسمية والمتميزة لغات بعدة توجيهات.

توجيهات الوزارة للمدارس الرسمية والمتميزة لغات

شددت وزارة التربية والتعليم على مديري المدارس الرسمية والمتميزة لغات بتحسين الأداء والانضباط، حيث وجهت مجموعة من التعليمات الواجب الالتزام بها من قِبل مديري المدارس الرسمية لغات والمتميزة لغات، أهمها:

التأكيد على قيمة المعلم كمربي، مع الالتزام بالاحترام المتبادل بين المعلمين، الإدارة، الطلاب، وأولياء الأمور.

يُسمح بدخول أولياء الأمور فقط بمواعيد محددة مسبقًا مع مدير المدرسة، مع تسجيل الزيارات في دفتر خاص بإشراف مسؤول الأمن.

تواجد مسؤول أمن عند بوابة المدرسة، وتسجيل بيانات جميع الزوار، مع التأكد من سلامة سور المدرسة وإبلاغ الإدارة فورًا في حال وجود أي خلل.

متابعة الإشراف اليومي لضمان وجود رقابة على جميع الأماكن داخل المدرسة.

وضع خطة لتأمين الطلاب والعاملين داخل المدرسة.

يُمنع خروج أي من العاملين أثناء ساعات العمل الرسمية إلا بإذن رسمي من مدير المدرسة.

التأكد من نظافة الحمامات وجميع مرافق المدرسة وإخضاعها للإشراف المستمر.

الالتزام بلائحة الانضباط المدرسي لضمان الحفاظ على السلوك العام للطلاب والمدرسة.

وزير التربية والتعليم

ضوابط امتحانات الترم الأول

تُجرى امتحانات الشهادة الإعدادية بأسئلة موحدة على مستوى كل محافظة، تحت إشراف مديري المديريات التعليمية.

وتُسلم أوراق الأسئلة للجان وفق خطوط سير منظمة قبل موعد الامتحان بوقت كافٍ، بالإضافة إلى فتح المظاريف داخل اللجان الفرعية قبل بدء الامتحان بخمس دقائق فقط.

كما يُحظر اصطحاب الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين داخل اللجان، لضمان نزاهة العملية الامتحانية.

ويُمنع معلم المادة من المشاركة في الملاحظة يوم امتحان مادته، مع اعتباره احتياطيًا في ذلك اليوم.

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