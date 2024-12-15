التعليم بالجيزة توضح حقيقة إعادة تقييمات الطلاب.. اعرف الطريقة

أُثيرت حالة من الجدل بين أولياء الأمور بسبب إعلان تقييمات الطلاب صفوف النقل حيث كان بعض أولياء الأمور غير راضيين عن النتيجة مطالبين بتغييرها أو إعادة التقييم مرة أخرى.

ويستعرض موقع “الموجز” حقيقة إعادة تقييمات الطلاب ورد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة على ما تداول بشأن ذلك، بالإضافة إلى معرفة طريقة تقييم الصفيين الأول والثاني الابتدائي.

إعادة تقييمات الطلاب

إعادة تقييمات الطلاب

صرّح سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، بأن إعادة تقييمات الطلاب لن تشمل جميع الطلبة، ولكن سيُمنح فرصة لإعادة التقييم للطلاب الذين لم يؤدوا تقييمات شهري أكتوبر ونوفمبر أو امتحانات الشهر بسبب ظروف قهرية أو صحية، شريطة تقديم ما يثبت وجود عذر قانوني منعهم من الحضور في المواعيد المحددة.

وأوضح عطية أن امتحانات شهري أكتوبر ونوفمبر لصفوف النقل انتهت مؤخرًا،وانتهى تصحيحها على مستوى المدارس بالتنسيق مع اللجان الفنية بالإدارات التعليمية.

إضافة تقييمات الطلاب لأعمال السنة

وأشار إلى أن المدارس تضيف درجات تقييمات الطلاب لأعمال السنة، وفي الوقت نفسه، تستعد المديريات والإدارات التعليمية لإجراء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، المقرر عقدها في يناير المقبل.

تقييمات الطلاب

موعد تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي

وفي سياق آخر، حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل التقييمات بالصفين الأول والثاني الابتدائي للفصل الدراسي الأول، موضحة أن نظام التقييم يعتمد على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للطلاب من خلال المهام التحريرية والشفوية والمهارية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن فترة المراجعة والتقييم المبدئي ستبدأ من 29 ديسمبر وحتى 5 يناير، بينما يتم إجراء التقييم النهائي بين 16 و23 يناير، مطالبة بإبلاغ أولياء الأمور بنتائج التقييمات لتعزيز دورهم في متابعة أداء الطلاب.

وحددت وزارة التربية والتعليم عدة شروط لنجاح الطالب بالتقييمات حيث ينقسم التقييم إلى:

المهام التحريرية 60 درجة

كراسة الأداء الصفي.

الواجبات المنزلية.

أسئلة أسبوعية قصيرة.

أسئلة أسبوعية قصيرة. المهام الشفهية: تفاعل الطالب مع المعلم.

المهام المهارية: تطبيقات حياتية مرتبطة بالمادة الدراسية.

طريقة تسجيل درجات التقييمات

تسجل الدرجات في سجلات معتمدة من قبل المعلمين وإدارة المدرسة.

يُسلَّم ولي الأمر تقرير شامل يعبر عن أداء الطالب باستخدام نظام تقييم متدرج:

الأزرق: يفوق التوقعات “85%-100%”.

الأخضر: يلبي التوقعات “65%-85%”.

الأصفر: يلبي التوقعات أحيانًا “50%-65%”.

الأحمر: أقل من المتوقع “أقل من 50%”.

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