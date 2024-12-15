امتحانات الترم الأول.. يتطلع الطلاب وأولياء أمورهم لمعرفة جدول امتحانات الترم الأول للصف الثالث الإعدادي 2025 والذي ازداد البحث عنها خلال الساعات الأخيرة عبر محركات البحث المختلفة، لمعرفة مواعيد الاختبارات الرسمية.

ويستعرض موقع “الموجز” التفاصيل حول معرفة جدول امتحانات الترم الأول للصف الثالث الإعدادي 2025، موعد بداية الامتحانات والتي حددتها وزارة التربية والتعليم، حيث من المقرر أن يتماشى جدول المحافظات وفقًا للموعد الرسمي.

جدول امتحانات الترم الأول

جدول امتحانات الترم الأول للصف الثالث الإعدادي 2025

حدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جدول الترم الأول للصف الثالث الإعدادي 2025 حيث من المقرر أن يبدأ في جميع المحافظات اعتبارًا من يوم السبت الموافق 18 يناير 2025، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025.

جدول امتحانات الترم الأول

جدول امتحانات الترم الأول للصف الثالث الإعدادي 2025 محافظة القليوبية

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة القليوبية جدول امتحانات الترم الأول للصف الثالث الإعدادي 2025 العام والرياضي والرسمي لغات والذي جاء كالتالي:

السبت 18 يناير 2025: اللغة العربية والخط والإملاء، التربية الرياضية نظري

الاثنين 20 يناير 2025: الهندسة والدراسات الاجتماعية.

الثلاثاء 21 يناير 2025: اللغة الإنجليزية والتربية الدينية.

الأربعاء 22 يناير 2025: العلوم والتربية الفنية.

الأربعاء 22 يناير 2025: العلوم والتربية الفنية. الخميس 23 يناير 2025: الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

جدول امتحانات الترم الأول للصف الثالث الإعدادي 2025 محافظة قنا

السبت 18 يناير: اللغة العربية والخط والإملاء والمستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات.

الاثنين 20 يناير: الجبر والإحصاء والدراسات الاجتماعية.

الثلاثاء 21 يناير: العلوم والتربية الدينية.

الأربعاء 22 يناير: الهندسة والتربية الفنية.

الخميس 23 يناير: الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات واللغة الأجنبية الثانية.

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا أنه سيتم تطبيق القرار الوزاري رقم 137 لسنة 2024 المتعلق بنظام الدراسة لمرحلة التعليم الإعدادي، بالإضافة إلى القرار الوزاري رقم 337 لسنة 2017 وتعديلاته.

كما سيتم إعفاء الطلاب المتقدمين للامتحان بنظام المنازل والعائدين من الخارج من أداء امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

جدول امتحانات الترم الأول للصف الثالث الإعدادي 2025 بالقاهرة والجيزة

يترقب طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم الإعلان الرسمي عن جدول الترم الأول للصف الثالث الإعدادي بالقاهرة والجيزة ومن والمتوقع صدوره قريبًا.

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