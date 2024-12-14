حددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2025 حيث شددت على تطبيق جميع القرارات الوزارية الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية لنصف العام الدراسي.

ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2025 محافظة قنا بالوقت والتاريخ وفقًا للجدول التي حددته مديرية التربية والتعليم بقنا، حيث من المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم 18 يناير من العام القادم.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2025 محافظة قنا

يبدأ جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2025 محافظة قنا يوم السبت 18 يناير 2025 بمادة اللغة العربية والخط والإملاء من الساعة 9 صباحًا حتى 11:30 صباحًا، تليها مادة اللغة الأجنبية الأولى من الساعة 12 ظهرًا حتى 2 مساءً.



ويؤدي الطلاب في جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2025 محافظة قنا يوم الاثنين 20 يناير في امتحان مادة الجبر والإحصاء من الساعة 9 صباحًا حتى 11 صباحًا، ثم امتحان الدراسات الاجتماعية من الساعة 11:30 صباحًا حتى 1:30 مساءً.



يوم الثلاثاء 21 يناير يؤدي امتحان مادة العلوم من الساعة 9 صباحًا حتى 11 صباحًا، ثم امتحان التربية الدينية من الساعة 11:30 صباحًا حتى 1 مساءً.



أما يوم الأربعاء 22 يناير يؤده امتحان الهندسة من الساعة 9 صباحًا حتى 11 صباحًا، يتبعه امتحان التربية الفنية من الساعة 11:30 صباحًا حتى 1:30 مساءً.



واليوم الأخير الخميس 23 يناير امتحان اللغة الأجنبية الثانية من الساعة 9 صباحًا حتى 11 صباحًا، ثم امتحان الحاسب الآلي من الساعة 11:30 صباحًا حتى 12:30 ظهرًا.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي

تعليمات بشأن امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا أن من الضروري الالتزام بنظام التقويم الشامل المطبق على مرحلتي التعليم الأساسي “الابتدائي والإعدادي”، كما يُعفى الطلاب المتقدمون للامتحانات بنظام المنازل والعائدون من الخارج من أداء امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

وقررت وزارة التربية والتعليم أيضًا تطبيق نظام البوكليت في امتحانات الصف الثالث الإعدادي في الترم الأول.

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