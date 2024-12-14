تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025 قبل انتهاء المدة

ستم غلق باب تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي، 2025 يوم 31 ديسمبر وفقًا للموعد المحدد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لذلك على الطلاب سرعة تسجيل الاستمارة الإلكترونية حيث لا يمكن للطلاب أداء الامتحانات.

ويستعرض موقع “الموجز” طريقة تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025 والرابط الرسمي لوزارة التربية والتعليم، الأوراق المطلوبة في الاستمارة الإلكترونية للعام الدراسي الحالي.

رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025

يمكن للطلاب الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم من هنــــــــــــــــــــا والحصول على الاستمارة الإلكترونية حيث من المقرر أن يغلق باب التسجيل يوم 31 ديسمبر من خلال الخطوات التالية:

استمارة الصف الثالث الإعدادي

خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025

حددت وزارة التربية والتعليم الموقع الرسمي لمعرفة تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025 من خلال البريد الإلكتروني الموحد الذي يفعل عبر منصة الحساب المدرسي ويمكنكم التسجيل الآن:

اختيار خدمة تسجيل استمارة الامتحانات الإلكترونية.

إدخال البيانات المطلوبة بدقة وتسجيل الرقم السري.

تحميل صورة شخصية حديثة للطالب وفقًا للمواصفات المطلوبة.

رسوم تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم رسوم استمارة الشهادة الإعدادية لعام 2025 بـ158 جنيهًا، بالإضافة إلى 10 جنيهات لدعم مشروعات المدرسة وهي كالتالي:

شهادة ميلاد مميكنة أصلية.

ثلاث صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء بمقاس 4×6.

إيصال سداد الرسوم.

نسخة مطابقة من الاستمارة الإلكترونية.

كشف 12 د معتمد من المدرسة.

طابع فئة 3 جنيهات في حالة الطلاب الراسبين.

بيان رسوب للعام السابق (إذا كان الطالب راسبًا).

خطاب الالتحاق بنظام المنازل للطلاب المتقدمين كـ"منازل".

شرط العمر: ألا يقل سن الطالب عن 14 عامًا ولا يزيد عن 18 عامًا.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2025 محافظة قنا

تبدأ يوم السبت الموافق 18 يناير 2025، حيث يؤدي الطلاب امتحان اللغة العربية والخط والإملاء من الساعة 9 صباحًا حتى 11:30 صباحًا، ثم امتحان اللغة الأجنبية الأولى في الفترة الثانية من الساعة 12 ظهرًا حتى 2 مساءً.

يستكمل الطلاب جدول الامتحانات يوم الاثنين 20 يناير، حيث يمتحنون مادة الجبر والإحصاء من الساعة 9 صباحًا حتى 11 صباحًا، ثم مادة الدراسات الاجتماعية من الساعة 11:30 صباحًا حتى 1:30 مساءً.

وفي يوم الثلاثاء 21 يناير، يؤدي الطلاب امتحان مادة العلوم من الساعة 9 صباحًا حتى 11 صباحًا، يليها امتحان التربية الدينية من الساعة 11:30 صباحًا حتى 1 مساءً.

تتواصل الامتحانات يوم الأربعاء 22 يناير بمادة الهندسة في الفترة الأولى من الساعة 9 صباحًا حتى 11 صباحًا، بينما يؤدي الطلاب امتحان التربية الفنية في الفترة الثانية من الساعة 11:30 صباحًا حتى 1:30 مساءً.

يُختتم جدول الامتحانات يوم الخميس 23 يناير 2025، حيث يؤدي الطلاب امتحان اللغة الأجنبية الثانية من الساعة 9 صباحًا حتى 11 صباحًا، ثم امتحان الحاسب الآلي من الساعة 11:30 صباحًا حتى 12:30 ظهرًا.

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