قرارات الوزارة بشأن التابلت المدرسي 2025 لحسم الجدل

أصدرت وزارة التربية والتعليم قرار نهائي بشأن التابلت المدرسي 2025 لوقف الجدل المستمر على منصات التواصل الاجتماعي والتي أدت إلى توتر وقلق أولياء الأمور والطلاب قبل الامتحانات.

ويستعرض موقع “الموجز” التفاصيل بشأن تسليم التابلت المدرسي 2025 واستبداله وضوابط استخدامه واسترجاعه وفقًا لقرارات وزارة التربية والتعليم، لأنه يُعد عهدة شخصية للطلاب حتى نهاية دراستهم في المرحلة الثانوية العامة.

التابلت المدرسي 2025

الفئات التي لن تستلم التابلت المدرسي 2025

أكدت وزارة التربية والتعليم أن التابلت المدرسي 2025 عهدة شخصية لجميع الفئات المستهدفة في التعليم الثانوي العام طوال فترة دراستهم، سواء في المديرية أو الإدارة، دون تغيير في طبيعة العمل، لذلك لن يلسم التابلت المدرسي للطلاب والمعلمين في المدارس الخاصة وطلاب المنازل والخدمات ايضًا.

المدارس المستهدفة لتوزيع التابلت المدرسي 2025

حددت وزارة التربية والتعليم المدارس الفئات المستهدفة لتوزيع التابلت المدرسي 2025 وتشمل:

المدارس الرسمية الحكومية

المدارس الرسمية للغات

المدارس الرسمية المتميزة للغات

المدارس التابعة للجمعية العامة للمعاهد القومية التي تم تجهيزها بالبنية التحتية اللازمة.

التابلت المدرسي 2025

الفئات المستهدفة لاستلام التابلت المدرسي

طلاب الثانوية العامة في المدارس المستهدفة.

العاملون في المديريات التعليمية من الفئات التالية:

موجهو عموم المواد الدراسية الأساسية.

مدير مركز التطوير التكنولوجي.

مدير إدارة الإحصاء.

العاملون في الإدارات التعليمية من الفئات التالية:

الموجهون الأوائل للمواد الدراسية الأساسية.

مدير مركز التطوير التكنولوجي.

رئيس قسم الإحصاء بالإدارة التعليمية.

الفئات في المدارس الثانوية العامة الحكومية والرسمية للغات:

مدير المدرسة.

مدير المدرسة. أخصائيو التطوير التكنولوجي أو المسؤولون عن التطوير التكنولوجي.

مسؤول وحدة المعلومات بالمدرسة.

معلمو المواد الدراسية الأساسية التي تُحتسب درجاتها ضمن المجموع وفقًا للقرار الوزاري رقم 138 الصادر في 14 أغسطس 2024.

إجراءات توزيع التابلت المدرسي 2025

شددت وزارة التربية والتعليم على المديريات والإدارات التعليمية توزيع عناوين وأرقام هواتف الوكيل المعتمد للأجهزة على جميع المستهدفين، بالإضافة إلى تشكيل لجنة دائمة في كل مديرية وإدارة تعليمية لمتابعة توزيع الأجهزة واستلامها وتتكون اللجنة من الأعضاء التاليين:

عضو من المراجعة الداخلية والحوكمة كرئيس.

عضو من الشؤون القانونية.

عضو من التعليم الثانوي.

عضو من التطوير التكنولوجي.

عضو من الإحصاء.

عضو من المخازن.

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