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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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أخبار التعليم

نماذج امتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية 2025 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

نماذج امتحانات الترم
نماذج امتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية 

وفرت وزارة التربية والتعليم نماذج امتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية 2025 حيث يتساءل الطلاب عن طريقة الحصول عليها بصيغة الـ pdf، دون اتباع خطوات معقدة لمراجعتها خلال هذه الأيام.

ويستعرض موقع “الموجز” التفاصيل للحصول على نماذج امتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية 2025 عبر موقع وزارة التربية والتعليم بطريقة سهلة ومن خلال ضغطة زر في موقعنا الإلكتروني.

نماذج امتحانات الشهادة الإعدادية 

رابط نماذج امتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية 2025

يمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي الحصول على نماذج امتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية 2025 من خلال موقع رسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من هنـــــــــــــــــا.

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لينكات نماذج امتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية كل المواد

يوفر  الموجز روابط ولينكات مباشرة بصيغة الـ pdf للحصول على نماذج امتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية 2025 من خلال الروابط التالية: 

أهمية نماذج امتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية

تعتبر  نماذج امتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية ذات أهمية كبيرة للطلاب، حيث تقدمها وزارة التربية والتعليم كأداة فعالة للتدريب على نمط الأسئلة وطريقة الإجابة الصحيحة.

وتساعد هذه النماذج الطلاب في التعرف على طبيعة الامتحان، وتحتوي عادة على أسئلة تشبه تلك التي قد تأتي في الامتحانات الفعلية، مما يعزز فرصهم في تحقيق درجات عالية ومتميزة.

نماذج امتحانات الترم الأول

موعد بدء امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

تُعقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 يوم 18 يناير إلى 23 يناير 2025 حيث تبدأ إجازة نصف العام لطلاب النقل والشهادة الإعدادية يوم 25 يناير وتستمر الإجازة لمدة أسبوعين حتى يوم 6 فبراير 2025.

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