موعد بدء امتحانات نصف العام 2025 رسميا.. اعرف بالتفاصيل

أصدرت وزارة التربية والتعليم موعد بدء امتحانات نصف العام 2025، لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، حيث تساءل أولياء الأمور والطلاب عن الموعد المحدد من الوزارة وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي.

ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل موعد بدء امتحانات نصف العام 2025 حيث شددت الوزارة على ضرورة احتساب فترة الامتحانات ضمن أيام الدراسة الفعلية، مع مراعاة عدم عقد الامتحانات خلال أعياد الأخوة المسيحيين في 6، 7، و8 يناير.

امتحانات نصف العام 2025

موعد بدء امتحانات نصف العام 2025

حددت وزارة التربية والتعليم موعد بدء امتحانات نصف العام 2025 لصفوف النقل يوم 11 يناير 2025 وتستمر حتى 16 يناير، لطلاب المرحلة الابتدائية بالصف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي، ولطلاب الصف الأول والثاني الإعدادي، ولطلاب الأول والثاني الثانوي.

بينما تُجرى امتحانات نصف العام 2025 للشهادة الإعدادية من 18 إلى 23 يناير 2025ـ ومن المقرر أن تبدأ إجازة نصف العام في 25 يناير وتستمر لمدة أسبوعين، لتنتهي في 6 فبراير 2025، على أن يُستأنف الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 8 فبراير 2025.

ضوابط امتحانات نصف العام الدراسي

أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سرية الامتحانات وسلامة سير العملية الامتحانية.

تتوزع امتحانات نصف العام على النحو التالي: 10% للتذكر، 30% للفهم، 40% للتطبيق، و20% لحل المشكلات.

عقد امتحان نصف العام للصفين الأول والثانى الثانوى العام ورقيا وإلكترونيا.

الطلبة غير المتصلة مدارسهم بشبكة الإنترنت تعقد اختباراتهم ورقيا.

عقد امتحانات الطلاب وفق مواصفات أسئلة اختيارية ومقالية.

تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% وأسئلة مقالية بنسبة 15%.

أداء الامتحانات ورقيًا بالنسبة لطلاب الصف الأول الثانوى العام لمن يتسلمون أجهزة التابلت بالمدارس “الرسمى والرسمى لغات”.

يؤدي طلاب الخدمات والمنازل بالصف الأول الثانوى ورقيًا والذين لم يستلموا التابلت حتى موعد عقد الاختبار.

الورقة الامتحانية للامتحان الإلكترونى هى نفس مواصفة الامتحان الورقى.

تقييم طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام فى الترم الأول تضمن محاور مختلفة حيث يضم اختبارين شهريين.

واستهدف اختبار الشهر الأول أجزاء المقرر تدريسه للطلاب في شهر أكتوبر الماضى بنسبة 15% من الدرجات.

يستهدف الاختبار فى الشهر الثاني الذى تم البدء فى تقييم الطلاب فيه أجزاء المقرر الذى تم تدريسه في شهر نوفمبر بنسبة 15%.

يحصل الطالب على 30% من الدرجة الكلية للمادة من خلال هذه الاختبارات.

إجمالي التقييمات خلال الفصل الدراسي يشمل 60% من الدرجة الكلية للمادة، إضافة إلى 40% لدرجات أعمال السنة.

امتحانات نصف العام 2025

ضوابط امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

تُجرى امتحانات الشهادة الإعدادية بأسئلة موحدة على مستوى كل محافظة.

مديرو المديريات التعليمية يتولون الإشراف على سير الامتحانات.

تسليم أوراق الأسئلة للجان وفق خطوط سير منظمة قبل موعد الامتحان بوقت كافٍ.

فتح المظاريف داخل اللجان الفرعية يتم قبل بدء الامتحان بـ 5 دقائق فقط.

يُحظر اصطحاب الهواتف المحمولة سواء للطلاب أو المعلمين داخل اللجان لضمان نزاهة الامتحانات.

يُمنع معلم المادة من المشاركة في الملاحظة يوم امتحان مادته، ويُعتبر احتياطيًا في هذا اليوم.

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