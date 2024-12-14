تعرف على حالات استبدال تابلت الوزارة لطلاب الصف الأول الثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن المستندات المطلوبة لاستبدال تابلت الاول الثانوي للعام الدراسي 2024/2025، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.



حالات استبدال تابلت الصف الأول الثانوي

كما حددت وزارة التربية والتعليم أن المستندات المطلوبة في حالات استبدال تابلت الصف الأول الثانوي:

- أصل إثبات القيد المعتمد من المدرسة، صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب أو شهادة الميلاد.

- صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، بالإضافة إلى صورة معتمدة ومختومة من المدرسة لإقرار استلام التابلت.

- كما يجب تقديم أصل تقرير من شركة الصيانة يفيد بأن تكلفة الإصلاح غير اقتصادية، وصور إيصالات التأمين على التابلت لكل سنة دراسية، وصورة إيصال المصروفات الدراسية للعام الحالي 2024/2025.

- كما تشمل الإجراءات دفع الرسوم الإدارية عبر الفيزا، مع تسليم التابلت بكامل محتوياته.

يأتي هذا الإعلان بالتزامن مع بدء تسليم أجهزة تابلت الوزارة لطلاب الصف الأول الثانوي في المدارس الحكومية والمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات للعام الدراسي الجاري 2024/2025، وكانت الوزارة قد أكدت أنه لن يتم تسليم التابلت للطلاب إلا بعد دفع قيمة التأمين البالغة 105 جنيهات، مشيرة إلى أن التابلت يتم تسليمه للطلاب كعهدة يستردونها بعد الانتهاء من دراستهم في مرحلة الثانوية العامة.

سداد رسوم تابلت اولى ثانوي

ومن جانبها، أكدت وزارة التربية والتعليم أنه تم تفعيل سداد رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2025، بإجمالي 158 جنيهًا، في جميع مكاتب البريد. كما تم تفعيل الدفع عبر خدمة فورى باستخدام الكود 66610.



النصائح الهامة من أجل الحفاظ على تابلت اولى ثانوي

- يجب استخدام الشاحن الأصلي المرفق مع التابلت للحفاظ على البطارية.

- كما يجب إغلاق الجهاز عند عدم الحاجة إليه لتوفير طاقة البطارية.

- يجب ايضا تجنب فتح الجهاز أو صيانته خارج مراكز الصيانة المعتمدة من Samsung.

- الامتناع عن تركيب شاشة حافظة لتجنب تأثيرها على حساسية الشاشة على المدى البعيد

- يشترط استخدام التابلت للأغراض التعليمية فقط، حيث تمت برمجته للوصول إلى بنك المعرفةالمصري ومحركات البحث العلمي.

- الحفاظ على سرية الحساب وكلمة المرور.

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