لطلاب الأول الثانوي.. طريقة استبدال التابلت بغيره جديد

كيف تستبدل التابلت بغيره جديد.. من أكثر الاسئلة التي شغلت محركات البحث المختلفة خلال الساعات الماضية، وذلك بعد اعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن كيفية استبدال التابلت بغيره جديد والمتطلبات اللازمة، حيث سبب قرار وزارة التربية والتعليم بسحب أجهزة التابلت المدرسي بعد انتهاء المرحلة الثانوية، حالة من القلق بين الطلاب وأولياء الأمور بشأن الشروط المتعلقة بتسليم الأجهزة في حال وجود عيوب أو تلف، وفيما يلي سنعرض لكم من خلال جريدة الموجز المستندات المطلوبة لحالات استبدال التابلت المدرسي لطلاب الصف الأول الثانوي 2024/2025.

المستندات المطلوبة لحالات استبدال التابلت المدرسي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المستندات المطلوبة لحالات استبدال التابلت المدرسي لطلاب الصف الأول الثانوي 2024/2025.

المستندات المطلوبة لحالات استبدال التابلت المدرسي

وتضمنت المستندات المطلوبة لحالات استبدال التابلت المدرسي لطلاب الأول الثانوي الآتي:

أصل إثبات قيد معتمد من المدرسة المقيد بها الطالب صورة بطاقة الرقم القومى للطالب أو شهادة الميلاد صورة لبطاقة الرقم القومى لولى الأمر صورة معتمدة ومختومة من المدرسة لإقرار استلام التابلت أصل تقرير شركة الصيانة يفيد بأن تكلفة الاصلاح غير اقتصادية صور إيصالات التأمين على التابلت لكل سنة دراسية صورة إيصال المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي الرسوم الادارية ويتم دفعها بالفيزا يتم تسليم جهاز التابلت بجميع محتوياته

تسليم جهاز الحاسب اللوحي «التابلت»

يأتي ذلك بالتزامن مع بدء الإدارات التعليمية بجميع المحافظات، في تسليم جهاز الحاسب اللوحي «التابلت» لطلاب الصف الأول الثانوي بالمدارس الحكومية، والمدارس الرسمية للغات، والمدارس الرسمية المتميزة للغات بالعام الدراسي الجاري 2024/2025.

لازم تدفع 105 جنيهًا

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت أنه لن يتم تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي، إلا بعد دفع التأمين وقيمته 105 جنيها، مشيرة إلى أنه يتم تسليم التابلت للطلاب مجانا كعهدة تسترد عقب انتهاء دراستهم بمرحلة الثانوية العامة.

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