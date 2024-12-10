كل ما تريد معرفته عن تقييمات طلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي 2025

كشفة وزارة التربية والتعليم عن تفاصيل تقييمات طلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي، للفصل الدراسي الأول لعام 2025، والتي تهدف إلى متابعة تقدم الطلاب وتحليل نقاط القوة لتعزيزها، فضلاً عن رصد نقاط الضعف والعمل على معالجتها.

وتهدف تقييمات طلاب الصف الاول والثاني الابتدائي، إلى تجهيزها من أجل التعامل مع الاختبارات في الصفوف الأعلى وتحفيزهم لتحسين أدائهم من خلال أساليب تحفيزية تناسب أعمارهم، وينشر لكم موقع " الموجز" فيما يلي كافة التفاصيل.

نظام تقييمات طلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي 2025

ويتضمن نظام تقييمات طلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي إجراء تقييمات شفهية، تحريرية ومهارية لقياس الأداء الفردي والجماعي، و يشمل البرنامج التقييمي عقد تقييم مبدئي من 29 ديسمبر 2024 وحتى 5 يناير 2025، يليه تقييم نهائي من 16 حتى 23 يناير 2025، كما أوضحت الوزارة أنه سيتم إبلاغ أولياء الأمور بنتائج التقييمات لتعزيز التعاون بين المدرسة والمنزل في دعم الطلاب، مشددة على ضرورة حضور التلميذ للصفين الأول والثاني الابتدائي بنسبة لا تقل عن 60% خلال الفصلين الدراسيين.

طلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي

كما اوضحت الوزارة انه في حال عدم تحقيق هذه النسبة، لا يتم نقل الطالب إلى الصف التالي إلا بعد اجتيازه برنامج علاجي مخصص، اما في حال عدم حضور الطالب لهذا البرنامج العلاجي، سيؤثر ذلك على انتقاله إلى الصف الأعلى، مما يستوجب حضوره خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس للالتحاق بالبرنامج، كما سيتم إخطار أولياء الأمور بتقرير البرنامج العلاجي ونتائجه، مع التأكيد على أن عدم اجتيازه سيؤدي إلى عدم نقل الطالب إلى الصف الأعلى.

وفي سياق اخر، أعلنت الوزارة عن رسوم استمارة الشهادة الإعدادية لعام 2025، والتي تقدر بحوالي 158 جنيهًا، بالإضافة إلى 10 جنيهات لدعم مشروعات المدرسة، كما يتطلب التقديم أيضًا بعض الأوراق مثل شهادة ميلاد مميكنة، وصور شخصية، وإيصال سداد الرسوم، بالإضافة إلى مستندات إضافية في حال كان الطالب "منازل".

و يجب على الطلاب الانتباه إلى ضرورة تقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة، وكذلك التأكد من صحة البيانات المسجلة قبل تقديم الاستمارة لضمان قبول طلباتهم بشكل صحيح.

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