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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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أخبار التعليم

تفاصيل نظام التقييم الجديد للعام الدراسي 2024-2025

التقييمات الأسبوعية
التقييمات الأسبوعية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل نظام تقييم جديد لصفوف النقل للعام الدراسي 2024-2025، يهدف هذا النظام إلى تحسين الأداء الأكاديمي للطلاب من خلال مجموعة من الأدوات والتقييمات المختلفة، ويستعرض الموجز تفاصيل أكثر 

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التقييمات الأسبوعية

سيتم تقديم اختبارات وواجبات منزلية أسبوعية، تهدف إلى قياس مستوى فهم الطلاب وتقدمهم في مختلف المواد الدراسية، هذه التقييمات تُعد جزءًا أساسيًا من متابعة أداء الطلاب بشكل مستمر.

أعمال السنة

يشمل نظام التقييم الجديد متابعة كراسة الحصة، الواجبات المدرسية، والتقييمات الفصلية، بالإضافة إلى ذلك، يقوم المعلمون والموجهون بتقييم أداء الطلاب داخل الفصول الدراسية لضمان التفاعل والمشاركة.

الامتحانات الشهرية

ستُجرى امتحانات شهرية موحدة على مستوى المديريات التعليمية، بهدف تقديم نماذج امتحانية موحدة تُطبق في جميع المدارس،  هذه الامتحانات تعزز مبدأ الشفافية والتقييم العادل.

تحسين مهارات القراءة والكتابة

تركز الوزارة على تعزيز مهارات القراءة والكتابة لدى طلاب الصفوف الأولى، ولضمان فعالية هذه الإجراءات، ستُكثَّف زيارات المتابعة الميدانية.

الهدف من النظام الجديد

يهدف النظام إلى تقديم تقييم شامل يعكس مستوى الطالب الأكاديمي، ويساعد على تحديد نقاط القوة والضعف، مما يساهم في تطوير مهارات الطلاب وتعزيز أدائهم بشكل متكامل.

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