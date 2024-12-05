كل ما تريد معرفته عن شروط وآخر موعد التقديم للإعارات الخارجية 2025/2026

آخر موعد للتقدم للإعارات الخارجية 2025/2026.. أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء تلقي طلبات التقدم للإعارات الخارجية للعام الدراسي 2025/2026، يبدأ استقبال الاستمارات اعتبارًا من إعلان الوزارة وحتى نهاية شهر يناير المقبل، ويعرض الموجز الشروط والتفاصيل.

الشروط المالية للتقديم

للدول العربية: قيمة استمارة الإعارة 200 جنيه مصري، تُدفع بخزانة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

للدول غير الناطقة بالعربية: قيمة استمارة الإعارة 400 جنيه مصري، تُدفع بنفس الطريقة.



الشروط الصحية والإجرائية

تقديم شهادة طبية معتمدة تثبت صلاحية المتقدم للسفر وعدم وجود أي عاهات جسدية.

بالنسبة للسيدات: يشترط تقديم إقرار رسمي من الزوج يوافق على السفر دون اصطحاب الأطفال، مع ذكر اسم المحرم إذا تطلبت الدولة ذلك.



الشروط الإدارية

الحصول على تقرير "ممتاز" في آخر سنتين بالنسبة للوظائف التخصصية الإدارية والكتابية.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 56 عامًا، ويتم احتساب السن وفقًا لتاريخ 1 أكتوبر من العام الجاري.

لصق طوابع نقابة مهن تعليمية بقيمة 2 جنيه على استمارة الإعارة.



إجراءات إضافية حسب التخصصات

أعضاء نقابة الزراعيين يلزمهم لصق طوابع بقيمة إجمالية 50 جنيهًا.

تقديم صورة المؤهل الدراسي وصورة قرار التعيين (بالنسبة لمتخصصي تكنولوجيا التعليم).

معلمو التعليم الفني (الصناعي) الذين يجيدون اللغة الإنجليزية أو الفرنسية يمكنهم التقديم للإعارات بالدول غير الناطقة بالعربية.



طريقة التقديم علي الأعارات الخارجية

يُشترط تقديم الطلبات يدويًا إلى إدارة الإعارات بالإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم. يجب أن تتضمن الاستمارة أرقام هواتف واضحة للتواصل مع المتقدمين.

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