رسميًا.. موعد وطريقة تقييم الصفين الأول والثاني الابتدائي

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد وطريقة تقييم الصفين الأول والثاني الابتدائي بالفصل الدراسي الأول للعام 2024/2025.

جاء ذلك خلال خطاب رسمي عممته وزارة التربية والتعليم على المديريات التعليمية وفقا لجهود تقديم خدمات تعليمية متميزة، وحرصًا من الوزارة على متابعة مستوى الأداء التعليمي لتلاميذ الصفين الأول والثاني من الحلقة الابتدائية بمرحلة التعليم الأساسى وكذلك متابعة معدلات تقدم التلاميذ.

تقييم الصفين الأول والثاني الابتدائي

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك بهدف رصدنقاط القوى لديهم وتعزيزها والوقوف على نقاط الضعف ومواجهتها.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه تقرر طبقا للقرار الوزارى رقم ١٣٦ لسنة ۲۰۲٤ عقد تقييم الصفين الأول والثاني الابتدائي عن الفصل الدراسي الأول وفقا لما ورد بالمادة الرابعة بالقرار الوزاري: ( يقوم نظام التقييم للصفين الأول والثاني من الحلقة الابتدائية والذي تضمن الآتي:

قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلميذ من خلال المهام الفردية والجماعية بأنواعها "التحريرية - الشفوية - المهارية (").

مراجعة نسبة حضور التلميذ طبقا لما ورد بالمادة الخامسة بالقرار الوزارى رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٢٤

وشددت وزارة التربية والتعليم بضرورة الالتزام بمراعاة الآتي:

تهيئة الطلاب للتعامل مع الاختبارات في الصف الأعلى.

تحفيز الطلاب على تحسين أدائهم وذلك من خلال استخدام أنماط تحفيزية مناسبة لهذه المرحلة العمرية.

إحاطة أولياء الأمور بنتائج تلك التقييمات حرصا على تكامل الأدوار في دعم متابعة التلاميذ.

ويبدأ تقييم تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي اعتبار الفترة من ٢٩ / ١٢ / ٢٠٢٤ حتى ٥ / ١ / ۲۰۲٥ مراجعة وتقييم للصفين الأول والثانى الابتدائي (تقييم مبدئي )، اعتبار الفترة من ١٦ / ١ / ۲۰۲٥ حتى ٢٣ / ١ / ۲۰۲٥ تقییم نهائي.

موعد امتحانات الترم الأول 2025 لصفوف النقل

ومن المقرر، أن تبدأ امتحانات الترم الأول 2025 لصفوف النقل بداية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي في المدارس الحكومية، من يوم السبت الموافق 11 يناير المقبل، وتستمر امتحانات الترم الأول 2025 لصفوف النقل حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير.

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