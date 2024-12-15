من ابتدائي للجامعة.. موعد امتحانات نصف العام لجميع الطلاب 2025

موعد امتحانات نصف العام، من الأمور المهمة والتي تشغل بال جميع أولياء الأمور، والطلاب لمعرفة موعدها للاستعداد لأداء الامتحانات، لذا يستعرض الموجز في السطور التالية موعد امتحانات نصف العام لجميع المراحل التعليمية من الابتدائي للجامعة.

موعد امتحانات نصف العام 2025

وفقًا لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتم تحديد موعد امتحانات نصف العام أو آخر العام بناءً على الجداول التي تصدرها كل مديرية تعليمية.

وبحسب وزارة التربية والتعليم تتم عادةً امتحانات نصف العام 2025 في الفترة من منتصف يناير إلى بداية فبراير،.

ومن المقرر أو المعتاد أن تبدأ الامتحانات في الأسبوع الثالث من شهر يناير وفقا لكل مرحلة تعليمية.

امتحانات

موعد امتحانات الصف الأول والثانوي العام 2025

يستعد طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى للامتحانات يوم 11 يناير 2025، على أن تستمر لمدة 5 أيام فقط، ومن المقرر أن تُعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة الأولى، وتليها امتحانات الصف الأول الثانوي في الفترة الثانية.

موعد امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي

وحددت وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات النقل الأول والثاني الإعدادي، يوم 11 يناير 2025 وتستمر حتى يوم 16 من نفس الشهر،وذلك بحسب الخريطة الزمنية.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية

تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية بداية من يوم 18 يناير 2015 وتنتهي يوم 23 يناير 2025.

موعد امتحانات النقل من الثالث الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي

وبحسب التربية والتعليم تبدأ امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية للصفوف من الثالث الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي، في الفترة من 1 حتى 16 يناير 2025.

موعد امتحانات الجامعات

وحددت وزارة التعليم العالي فإن امتحانات نصف العام 2025 ستبدأ في يناير 2025، وتوافق إجازة نصف العام في الجامعات نفس الموعد المحدد للمدارس.

موعد إجازة نصف العام للمدارس والجامعات

تبدأ إجازة نصف العام يوم السبت 25 يناير 2025 وتستمر حتى الخميس 6 فبراير 2025، يليه بداية الفصل الدراسي الثاني في الجامعات، والذي ينطلق في 8 فبراير 2025.



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