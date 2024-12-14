تعرف علي تفاصيل المعاش المبكر وفقًا للتعديلات الجديدة في 2025

مع بداية عام 2025، من المقرر أن يتم تفعيل الاشتراطات الجديدة للمعاش المبكر بناءً على تعديلات قانون التأمينات والمعاشات، والتي تهدف إلى تحسين الاستدامة المالية للنظام الاجتماعي والاقتصادي في مصر، ويرصد الموجز التفاصيل.

شروط التقديم للمعاش المبكر في 2025

تتضمن التعديلات الجديدة على قانون التأمينات والمعاشات شروطًا محددة للحصول على المعاش المبكر وفقًا لهذه التعديلات، يجب أن يكون لدى الموظف مدة اشتراك فعلية في التأمينات الاجتماعية لا تقل عن 20 عامًا، على أن يتم تعديل هذه المدة إلى 25 عامًا اعتبارًا من يناير 2025، كما يجب على الموظف دفع جميع المبالغ المستحقة قبل التقديم على المعاش المبكر.

تطبيق المعاش المبكر في القطاعين الحكومي والخاص

أوضحت التعديلات أنه يمكن للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص التقديم للمعاش المبكر بعد توافر عدة شروط، في القطاع الحكومي، يجب أن يتجاوز الموظف سن الخمسين ولديه مدة اشتراك في التأمينات لا تقل عن 20 عامًا. أما في القطاع الخاص، فإن السن المحدد هو 50 عامًا مع توافر نفس الشروط.

القانون الجديد والمعاش المبكر.. تفاصيل أكثر

ينص القانون على أن الحصول على المعاش المبكر يعني انتهاء عمل الموظف قبل بلوغه سن التقاعد أو الشيخوخة أو الوفاة، كما يحق للمؤمن عليه أن يحصل على معاش لا يقل عن 50% من أجره الأخير، ولكن لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.

فرص جديدة للمستفيدين من المعاش المبكر

من جانبه، أشار الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إلى أن المعاشات المبكرة يمكن أن تفتح أبوابًا جديدة للأفراد للمشاركة في مشروعات صغيرة ومتوسطة، وأضاف أن الدولة تعمل على دعم هذه المشروعات بشكل أكبر من أجل توفير فرص عمل للمستفيدين من المعاش المبكر.

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