موعد صرف معاشات شهر يناير 2025.. اعرف قيمة الزيادة

أصبح موعد صرف معاشات شهر يناير 2025 من المواضيع الأكثر بحثًا على الإنترنت، خاصة بعد إعلان هيئة التأمينات الاجتماعية عن قرارها الأخير بزيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى جانب رفع الاشتراك الأقصى التأميني.

وأكدت الهيئة أن هذه التعديلات ستُطبق على معاشات شهر يناير 2025، للفئات التي تنتهي خدمتها في هذا الشهر، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.



موعد صرف معاشات شهر يناير 2025

وفقا لما أعلنته هيئة التأمينات الاجتماعية، سيتم صرف معاشات شهر يناير 2025 اعتبارًا من 1 يناير المقبل، عبر جميع منافذ البريد وماكينات الصرف الآلي (ATM)، وقد شهدت عمليات البحث زيادة كبيرة بعد إعلان رئيس مجلس إدارة الهيئة عن رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه، بالإضافة إلى رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليصل إلى 14500 جنيه بدلًا من 12600 جنيه.

قيمة زيادة معاشات شهر يناير 2025

من جانبها، أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن رفع الحد الأدنى للمعاشات سيشمل الأشخاص الذين تنتهي خدمتهم بداية من يناير 2025، حيث سيصبح الحد الأدنى 1495 جنيهًا بدلاً من 1300 جنيه، بينما سيصل المعاش الأقصى إلى 11600 جنيه بدلًا من 10080 جنيهًا.

تأتي هذه الزيادة في إطار تنفيذ أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي ينص على زيادة الحدين الأدنى والأقصى سنويًا بهدف تحسين نظام التأمينات الاجتماعية، ويهدف القرار إلى تحسين قيمة المعاشات التي يحصل عليها المؤمن عليهم بعد انتهاء خدمتهم، في خطوة تهدف إلى تعزيز الوضع المالي للمتقاعدين.

طريقة الاستعلام عن زيادة المعاشات بالرقم القومي

يمكن لأصحاب المعاشات والمستفيدين الاستعلام عن أي تغييرات تخص معاشاتهم من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باستخدام الرقم القومي.

رابط الاستعلام عن المعاشات

للاطلاع على تفاصيل زيادة المعاشات وكل ما يتعلق بها، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من هنا.

تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات وتوفير حياة كريمة لهم.

إقرأ أيضاً:

بشرى سارة.. موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2024 الزيادة المرتقبة

كيفية الحصول على قرض أصحاب المعاشات 2024 يصل إلى مليون جنيه