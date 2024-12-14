لينك موقع وزارة التربية والتعليم للتقييم الاسبوعي.. بخطوات التسجيل

لينك موقع وزارة التربية والتعليم التقييم الاسبوعي.. من أكثر ما يشغل محركات البحث باستمرار منذ بدء العام الدراسي ، وذلك بعد إعلان وزير التعليم عن بدء تطبيق نظام التقييمات الأسبوعية، لذلك يبحث الطلاب وأولياء أمورهم عن لينك موقع وزارة التربية والتعليمالتقييم الاسبوعي، للتسجيل والدخول على الموقع لأداء التقييمات المدرسية أون لاين، وفيما يلي سنعرض لكم من خلال موقعنا الموجز لينك موقع وزارة التربية والتعليم لأداء التقييم الاسبوعي.

لينك موقع وزارة التربية والتعليم التقييم الاسبوعي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر عن إتاحة النسخة الإلكترونية من التقييمات الأسبوعية لجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي 2024/2025، حيث يمكن للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور الحصول على التقييمات الأسبوعية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

التقييمات الأسبوعية على موقع الوزارة

للاطلاع على التقييمات الأسبوعية من على موقع الوزارة ، يجب تباع الخطوات التالية :

يجب زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من هنا .

2. البحث في القسم المخصص للأنشطة أو التقييمات.

3. تحميل التقييمات الأسبوعية التي تشمل مجموعة من الأسئلة التي تهدف إلى تقييم تقدم الطلاب في مختلف المواد الدراسية.

إذا كنت بحاجة إلى مزيد من التفاصيل حول كيفية الوصول إلى التقييمات أو الموقع الإلكتروني، يمكنك زيارة موقع الوزارة الرسمي أو متابعة الإعلانات والبيانات التي تصدر عنها بشكل دوري.

التقييمات الاسبوعية

وفيما يلي سنوضح لكم من خلال موقعنا الموجز خطوات الحصول على التقييمات الأسبوعية من موقع الوزارة ، والتي جاءت كالتالي :

1- الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم للحصول علي التقييمات الاسبوعية لطلاب الصف الثاني الاعدادي 2024\2025، من هنا.

2- تحديد المرحلة التعليمية الخاصة بك.

3- اختيار الصف التعليمي الخاص بك.

4- اختيار الفصل الدراسي (الأول /لثاني).

5- اختيار التقييمات الاسبوعية.

6- اختيار المادة الدراسية التي ترغب الحصول علي القييم بها.

7- ثم الضغط علي البحث ويظهر الملف والذي يمكن تحميله.

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