تعرف علي تعليمات المديريات التعليمية قبل بدء امتحانات نصف العام 2025

بالتزامن مع اقتراب انطلاق مارثون امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفوف الدراسية المختلفة ، يبحث العديد من الطلاب وأولياء أمورهم عن التعليمات والضوابط اللازمة المتعلقة بـ المديريات التعليمية قبل بدء امتحانات نصف العام 2025، لمعرفتها واجتياز الامتحانات بأمان منها، لذلك سيعرض لكم موقع الموجز تعليمات المديريات التعليمية قبل بدء امتحانات نصف العام 2025.

تعليمات المديريات التعليمية قبل بدء امتحانات نصف العام 2025

تعليمات المديريات التعليمية قبل بدء امتحانات نصف العام 2025

بعثت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا للمديريات التعليمية، بشأن الاستعدادات لامتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي (2024/2025), مع التأكيد على تحقيق أعلى مستويات الجودة في جميع أعمال الامتحانات.

يجب الالتزام بمواصفات الورقة التي ارسلتها الوزارة، وأن تغطي أسئلة الامتحان الأجزاء التي تم تدريسها فعليا خلال الفصل الدراسي الأول، والالتزام بالابتعاد تماما عن الأسئلة والموضوعات ذات الصبغة السياسية أو القضايا الحزبية والخلافية، يتم تطبيق المقترح الخاص بدمج ورقة الاسئلة مع كراسة الاجابة، بوكليت طبقا لظروف كل مديرية.

تلتزم المديرية بوضع باركود، على أوراق الأسئلة الخاصة بكل لجنة سير، على أن يتم تظريف كل 20 ورقة كراسة، بوكلت في كيس معتم مغلق لا يفتح إلا داخل لجنة السير بمعرفة الملاحظين، والتوقيع على محضر الفتح الذي يتضمن موعد الفتح وتاريخ اليوم واسم المادة.

التشديد على الطلاب، والمعلمين بعدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجنة.

ويجب تنظيم خطوط سير سيارات توزيع، أوراق الأسئلة بحيث يتم تسليم الأوراق، لكل لجنة قبل موعد بدء الامتحانات بوقت مناسب، ولا يتم فتح المظاريف إلا داخل اللجنة الفرعية، في تمام الساعة التاسعة إلا خمس دقائق.

ويجب التنبيه على رؤساء لجان السير بعدم قيام معلم المادة بالملاحظة، داخل اللجان الفرعية يوم انعقاد امتحان المادة التي يقوم بتدريسها، على أن يكون احتياطيا في هذا اليوم.



، ويرجي الانتهاء من إعداد خطة تأمين المدارس والمباني التعليمية بالتنسيق مع السيد مدير الأمن بالمحافظة، لتعبئة كافة الموارد بالمحافظة بهدف تهيئة المناخ المناسب لتمكين الطلاب من أداء الامتحانات في جو من الهدوء، والانضباط الضمان تحقيق مبدأ تكافؤ، الفرص اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق معايير الجودة، في جميع أعمال التقدير ورصد النتائج.

. ويلزم مراعاة السرية التامة خلال عملية رصد الدرجات، ويجب عدم استخراج أية نتائج قبل اعتمادها بشكل رسمي من السيد المحافظ واتخاذ إجراءات إعلان النتائج، والعمل علي اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحسين المستوى في الفصل الدراسي الثاني.

والشروط التي يجب أن تتوافر، بالإضافة للموانع التي يجب ألا تتواجد فيمن يشترك في امتحانات النقل والشهادات العامة المحلية التي تشرف عليها المحافظة أو المديرية أو الادارة التعليمية، يتم وضعها حسب نشرة الموانع.

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