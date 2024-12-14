وزارة التربية والتعليم.. اعرف جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول

وزارة التربية والتعليم.. بدأت مديريات التربية والتعليم في جميع محافظات الجمهورية الإعلان عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2025، وذلك استعدادًا لانطلاق الامتحانات في شهر يناير المقبل.

وتشمل الجداول التي حددتها وزارة التربية والتعليم جميع المراحل الدراسية مع تنظيم دقيق يراعي التوازن والراحة للطلاب خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول.

مواعيد امتحانات النقل والشهادة الإعدادية

ويستعرض الموجز، مواعيد امتحانات صفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية، التي كشفت عنها وزارة التربية والتعليم على النحو التالي..

حددت وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات صفوف النقل من يوم 11 يناير 2025 وحتى 16 يناير 2025.

الشهادة الإعدادية

تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية يوم 18 يناير 2025 وتستمر حتى 23 يناير 2025، حيث تم تنظيم الجدول بما يراعي أهمية هذه المرحلة الدراسية للطلاب.

امتحانات المرحلة الثانوية.. الأول والثاني الثانوي

تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام يوم 11 يناير 2025 وتستمر حتى 16 يناير 2025.

تنظيم الفترات:

تُعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة الصباحية.

يليها امتحانات الصف الأول الثانوي في الفترة المسائية.

تم تخصيص فترة راحة مدتها نصف ساعة بين الفترتين لتوفير بيئة مريحة للطلاب.

الامتحانات الخاصة بالمواد الإضافية والمستوى الرفيع

ستُعقد امتحانات مواد المستوى الرفيع في المدارس الرسمية لغات والمدارس الخاصة قبل بدء امتحانات المواد الأساسية، وتشمل تشمل المواد غير المضافة للمجموع الكلي والمواد العملية، مع التأكيد على الانتهاء منها قبل انطلاق جدول المواد الأساسية، لضمان تنظيم الوقت وتركيز الطلاب.

إعلانات رسمية وجدولة مريحة للطلاب

أعلنت مديريات وزارة التربية والتعليم عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بشكل تدريجي.

الوزارة أكدت على أن الجداول ستُراعى فيها راحة الطلاب من خلال توزيع المواد بشكل متوازن لتخفيف العبء النفسي والدراسي.

تم التشديد على عدم عقد الامتحانات خلال أعياد الأخوة المسيحيين، حيث تم استثناء أيام 6، 7، 8، و19 يناير من جدول الامتحانات.

محافظات أعلنت جداولها حتى الآن

محافظتا قنا والقليوبية كانتا من أولى المحافظات التي أعلنت جداول امتحانات نصف العام لجميع المراحل الدراسية.

باقي المحافظات ستعلن جداولها تباعًا من خلال مديريات التربية والتعليم الخاصة بها.

الاستعدادات النهائية للامتحانات

تسعى الوزارة ومديريات التعليم إلى توفير بيئة مريحة وآمنة للطلاب خلال فترة الامتحانات، مع الالتزام بجداول زمنية دقيقة تناسب جميع الصفوف الدراسية، بما يحقق العدالة ويخفف الضغوط عن الطلاب وأولياء الأمور، خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول.

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