نشرة الموجز التعليمية تقدم لينك نماذج الوزارة للصف الاول الاعدادي.. وموعد امتحانات الترم الأول وحقيقة تقليل إجازة نصف العام الدراسي

تقدم نشرة الموجز التعليمية أهم أخبار التعليم على مدار الساعة حيث تضمن الأنباء العديد من القضايا المثيرة للجدل ومن بينها أيضًا ملفات تعليمية يحتاجها الطالب لمراجعتها خلال الامتحانات.

نشرة الموجز التعليمية

ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل حول الموضوعات والملفات الهامة بالتعليم ما قبل الجامعي وتتضمن: تقليل أجازة نصف العام 2025 إلى 11 يوما، تحديد مواصفات امتحانات الثانوية العامة والعديد من الموضوعات الأخرى المهمة للطلاب.

نشرة الموجز التعليمية

لينك نماذج الوزارة للصف الاول الاعدادي 2025.. حمل الآن

يبحث طلاب أولى أعدادي عن نماذج الوزارة للصف الاول الاعدادي 2025 متوفرة عبر موقع وزارة التربية والتعليم حيث يمكن للطلاب الحصول عليها من هنا من خلال رابط سريع.

ويستعرض موقع “الموجز” في السطور التالية عن نماذج الوزارة للصف الاول الاعدادي 2025 المتوفرة في جميع المواد بمادة اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والدراسات والعلوم.

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موعد امتحانات الترم الأول 20258 لصفوف النقل والإعدادية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد امتحانات الترم الأول للعام 2024/2025، كما أكدت الوزارة أن امتحانات نصف العام ستبدأ يوم السبت الموافق 11 يناير 2025، وتنتهي يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025.

وتبدأ إجازة نصف العام يوم السبت الموافق 25 يناير 2025، وتستمر لمدة أسبوعين حتى يوم الخميس 6 فبراير 2025، ومن ثم بعدها يستأنف الطلاب الدراسة في الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 8 فبراير 2025، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

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جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025 بالقاهرة والجيزة والمحافظات

يتساءل طلاب الشهادة الإعدادية عن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025 والتي من المقرر انطلاقها يوم 18 يناير وتستمر إلى 23 يناير من العام القادم لذلك يبحثون عن الجدول وفقًا للموعد الرسمي المحدد من وزارة التربية والتعليم.

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نشرة الموجز التعليمية

تقليل أجازة نصف العام 2025 إلى 11 يوما.. والتعليم تحسم الجدل

تداولت أنباء خلال الساعات الأخيرة بتقليل مدة أجازة نصف العام الدراسي 2025 لجميع المراحل التعليمية إلى 11 يومًا بدلًا من أسبوعين، حيث تساءل الطلاب وأوياء أمورهم حول حقيقة الأمر.

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وزارة التربية والتعليم تحدد مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025، بعد إعادة هيكلة المرحلة الثانوية وفق رؤية وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

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