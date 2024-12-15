اعرف جدول امتحانات نصف العام 2025 باليوم والتاريخ

أعلنت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات نصف العام 2025 باليوم والتاريخ لكل المراحل الدرسية بدءً من الصف الثالث إلى السادس الابتدائي ومن الصف الأول والثاني الإعدادي إلى الصفين الأول والثاني الثانوي.

ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل جدول امتحانات نصف العام 2025 وموعد الإجازات الرسمية التي ستبدأ للطلاب والمعلمين وعدد الأيام وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي المحددة من وزارة التربية والتعليم.

جدول امتحانات نصف العام

جدول امتحانات نصف العام 2025

يبدأ جدول امتحانات نصف العام 2025 للصف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي يوم 11 يناير 2025 إلى 16 يناير 2025.

وتنطلق امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي والصفين الأول والثاني الثانوي أيضًا يوم 11 يناير إلى 16 يناير 2025.

ومن المقرر انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية يوم 18 يناير إلى 23 يناير 2025، حيث حددت مديريات التربية والتعليم بقنا والقليوبية، جدول امتحانات نصف العام 2025، ويترقب الطلاب ظهور الجدول بمديريات التربية والتعليم بالقاهرة والجيزة.

موعد إجازة نصف العام الدراسي

تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم 25 يناير وتستمر لمدة أسبوعين حتى يوم 6 فبراير 2025، وتستأنف الدراسة للفصل الدراسي الثاني بعد انتهاء تاريخ الإجازات مباشرةً والمحدد من وزارة التربية والتعليم.

امتحانات نصف العام

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025.

انطلق العام الدراسي 2024-2025 يوم 21 سبتمبر 2024 ويستمر حتى 5 يونيو 2025، موزعًا على 35 أسبوعًا تتضمن الفصلين الدراسيين الأول والثاني وفقًا للجدول الزمني الرسمي المعتمد من وزارة التربية والتعليم.

بدأ الفصل الدراسي الأول في 21 سبتمبر 2024، وتتضمن خطته عقد امتحانات الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني يوم 8 يناير 2025. كما تبدأ امتحانات النقل يوم 11 يناير 2025، بينما تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية يوم 18 يناير 2025.

يُختتم الفصل الأول يوم 23 يناير 2025 مع انتهاء جميع الامتحانات المقررة.

تُمنح إجازة نصف العام الدراسي من 25 يناير 2025 وتستمر حتى 6 فبراير 2025، ما يمنح الطلاب والمعلمين فترة راحة استعدادًا للفصل الدراسي الثاني.

يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 8 فبراير 2025، مع تنفيذ البرنامج العلاجي لمدارس الجدارات اعتبارًا من 12 أبريل 2025، وذلك لضمان تحسين مخرجات العملية التعليمية.

تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل يوم 24 مايو 2025، بينما تُجرى امتحانات الجدارات بمدارس التعليم الفني يوم 3 مايو 2025.

تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية في 31 مايو 2025، فيما تنطلق امتحانات الثانوية العامة يوم 14 يونيو 2025.

يُختتم الفصل الدراسي الثاني يوم 5 يونيو 2025، لتكون نهاية العام الدراسي وفق الجدول الزمني المعتمد.

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