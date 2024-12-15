وزارة التربية والتعليم تحدد مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025، بعد إعادة هيكلة المرحلة الثانوية وفق رؤية وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.



مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025

كما أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة 2025 ستكون شاملة للمنهج كاملاً دون حذف، مع مراعاة توزيع الأسئلة على جزئيات المنهج حسب المواصفات الفنية لكل مادة، كما أكدت أن امتحانات هذا العام ستكون مختلفة عن النظام القديم للثانوية العامة، حيث تم تعديل بعض المواد التي خرجت من المجموع، وأضيفت مواد جديدة مثل إضافة باب من الجيولوجيا إلى مادة الأحياء، ما يتطلب تعديل مواصفات الامتحانات بحيث تشمل جزءاً من أسئلة الجيولوجيا، مع التركيز على بقية الأسئلة في الأحياء.

اسئلة امتحانات الثانوية العامة 2025

وفيما يخص شكل أسئلة الثانوية العامة أكدت الوزارة أن هناك جزءاً من الامتحان سيكون اختيار من متعدد، وهو الجزء الأكبر من حيث عدد الأسئلة، بينما يمثل الجزء المقالى حوالي 15% من الدرجة الكلية للمادة. كما شددت الوزارة على ضرورة أن تكون الأسئلة واضحة ودقيقة، تجنباً لحدوث أي أخطاء مشابهة لتلك التي حدثت في امتحانات الفيزياء السابقة، أما بالنسبة لعدد الدرجات، سيحصل طلاب النظام الحديث على مجموع درجات يبلغ 320 درجة، بينما يحصل طلاب النظام القديم على 410 درجات، وستُجرى الامتحانات على مرحلتين: الدور الأول في يونيو 2025، والدور الثاني في موعد يُحدد لاحقاً.

توزيع مواد الثانوية العامة 2025

تتوزع المواد وفقاً للتخصصات المختلفة؛ حيث تشمل مواد علمي علوم (اللغة العربية، الإنجليزية، الأحياء، الكيمياء، الفيزياء)، وعلمي رياضيات (اللغة العربية، الإنجليزية، الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات)، والشعبة الأدبية (اللغة العربية، الإنجليزية، الإحصاء، الجغرافيا، التاريخ).

كما يؤدى طلاب الثانوية العامة الامتحان وفق النظام القديم للثانوية العامة في المواد العامة والتخصصية التي تضاف إلى المجموع والمواد العامة التي لا تضاف إلى المجموع وجميعها مواد نجاح ورسوب.

-طلاب الشعبة الأدبية: (التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق).

-طلاب الشعبة العلمية (العلوم): (الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا والعلوم البيئية ).

-طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات): (الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات البحتة، الرياضيات التطبيقية)، والمواد التي لا تضاف إلى المجموع وهى: التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء).

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