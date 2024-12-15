موعد انتهاء الفصل الدراسي الأول بالمدارس.. إليك عدد الإجازات الرسمية

حددت وزارة التربية والتعليم موعد انتهاء الفصل الدراسي الأول بالمدارس في جميع انحاء محافظات مصر، حيث يتساءل الطلاب عن الموعد المحدد للاستمتاع بالإجازة والتي من المقرر أن تستمر لأسبوعين.

ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل موعد انتهاء الفصل الدراسي الأول بالمدارس وبدأ الإجازات الرسمية من الدول للطلاب والمعلمين، بعد انتهاء امتحانات نصف العام الدراسي 2024-2025.

موعد انتهاء الفصل الدراسي الأول

موعد انتهاء الفصل الدراسي الأول بالمدارس

أكدت وزارة التربية والتعليم أن موعد انتهاء الفصل الدراسي الأول بالمدارس يوم 23 يناير 2025، بعد انتهاء جميع امتحانات نصف العام الدراسي، وفقًا للخريطة الزمنية الرسمية للعام الدراسي 2024-2025.

تغيير موعد انتهاء الفصل الدراسي الأول

ونفت وزارة التربية والتعليم أيضًا صدور أي قرارات رسمية بشأن تغيير أو تعديل موعد انتهاء الفصل الدراسي الأول بالمدارس المنصوص عليه بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي.

موعد انتهاء الفصل الدراسي الأول

موعد إجازة نصف العام 2025

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن إجازة نصف العام الدراسي تبدأ يوم 25 يناير وتستمر لمدة أسبوعين حتى يوم 6 فبراير 2025، ويستأنف الطلاب دراستهم في الفصل الدراسي الثاني بعد انتهاء الإجازة مباشرةً.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى عدد أيام الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الأول يبلغ 106 يوم بعد حذف أيام الجمع والإجازات الرسمية، مشيرة إلى أن فترة الامتحانات تُحتسب ضمن أيام الدراسة الفعلية وتُدرج ضمن نسبة الحضور القانونية.

موعد امتحانات نصف العام 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم مواعيد موعد امتحانات نصف العام 2025 للصفوف النقل والشهادة الإعدادية، حيث جاءت كالتالي:

الصفوف من الثالث إلى السادس الابتدائي: من 11 يناير إلى 16 يناير 2025.

الصفان الأول والثاني الإعدادي: من 11 يناير إلى 16 يناير 2025.

الشهادة الإعدادية: من 18 يناير إلى 23 يناير 2025.

الصفان الأول والثاني الثانوي العام: من 11 يناير إلى 16 يناير 2025.

يذكر أن امتحانات الصف الثاني الثانوي تبدأ في الفترة الأولى، والصف الأول الثانوي في الفترة الثانية، مع تخصيص 30 دقيقة كفاصل زمني بين الفترتين.

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