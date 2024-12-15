موعد امتحانات الترم الأول 20258 لصفوف النقل والإعدادية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد امتحانات الترم الأول للعام 2024/2025، كما أكدت الوزارة أن امتحانات نصف العام ستبدأ يوم السبت الموافق 11 يناير 2025، وتنتهي يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025.

وتبدأ إجازة نصف العام يوم السبت الموافق 25 يناير 2025، وتستمر لمدة أسبوعين حتى يوم الخميس 6 فبراير 2025، ومن ثم بعدها يستأنف الطلاب الدراسة في الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 8 فبراير 2025، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

موعد امتحانات الترم الأول 2025

كما قرّرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن يبدأ جدول امتحانات الترم الاول الصف الاول الاعدادي وكذلك جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي الترم الأول 2025 من 11 يناير 2025

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على انتهاء جدول امتحانات الترم الأول الصف الأول الاعدادي وكذلك جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي الترم الاول 2025 يوم 16 يناير 2025.

امتحانات الترم الأول 2025

الإجراءات المنظمة لسير امتحانات الترم الأول 2025

كما شددت وزارة التربية والتعليم على أن امتحانات الترم الأول تعد ضمن أيام الدراسة الفعلية وتُحتسب ضمن نسبة الحضور القانونية، كما أكدت الوزارة على الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة لسير الامتحانات في لجان الامتحانات، مع ضمان سرية الأسئلة، مشيرة إلى أنه لن يتم عقد أي امتحانات خلال أيام الأعياد المسيحية، وذلك في التواريخ 6 و7 و8 و19 يناير 2025، يُذكر أن وزارة التربية والتعليم شددت على ضرورة الالتزام بجميع اللوائح والقرارات الوزارية الخاصة بالامتحانات لضمان سيرها بشكل منتظم وآمن.



امتحانات الترم الأول 2025 الصف الثالث الإعدادي

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يبدأ امتحانات الترم الأول 2025 الصف الثالث الإعدادي بداية من يوم 18 يناير 2025.

كما أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من المقرر أن تستمر امتحانات الترم الأول 2025 الصف الثالث الاعدادي حتى 23 يناير 2025.

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