لينك نماذج الوزارة للصف الاول الاعدادي 2025.. حمل الآن

يبحث طلاب أولى أعدادي عن نماذج الوزارة للصف الاول الاعدادي 2025 متوفرة عبر موقع وزارة التربية والتعليم حيث يمكن للطلاب الحصول عليها من هنا من خلال رابط سريع.و

ويستعرض موقع “الموجز” في السطور التالية عن نماذج الوزارة للصف الاول الاعدادي 2025 المتوفرة في جميع المواد بمادة اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والدراسات والعلوم.

نماذج الوزارة للصف الاول الاعدادي

تحميل نماذج الوزارة للصف الاول الاعدادي 2025

يمكن للطلاب الحصول على نماذج الوزارة للصف الاول الاعدادي 2025 عبر موقع وزارة التربية والتعليم من هنـــــــــــــــــا، واختيار المادة التي تريدها عبر هذا الرابط.

روابط نماذج الوزارة للصف الاول الاعدادي 2025

تتيح وزارة التربية والتعليم روابط مباشرة لـ نماذج الوزارة للصف الاول الاعدادي 2025 ويمكن الحصول عليها بصيغة الـ pdf عبر السطور التالية:

نماذج الوزارة للصف الاول الاعدادي

توزيع درجات أعمال السنة لطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي 2024

الاختبار الشهري الأول: 15%.

الاختبار الشهري الثاني: 15%.

السلوك والمواظبة: 10%.

كراس الواجب: 10%.

الاختبارات الأسبوعية: 20%.

امتحان الفصل الدراسي الواحد: 30%.

تُعاد درجات المادة إلى أصلها في نهاية كل فصل دراسي وفقًا للنهايات العظمى باستخدام المعادلة التالية:

متوسط درجة الطالب × النهاية الصغرى الحالية للمادة ÷ 100 = الدرجة النهائية للطالب.

موعد امتحانات نصف العام الدراسي

تبدأ امتحانات نصف العام للصفوف النقل للمرحلة الإعدادية والثانوية يوم 11 يناير إلى 16 يناير 2025، وللصف الثالث الإعدادي يوم 18 يناير إلى 23 يناير 2025، أما إجازة نصف العام فتبدأ يوم 25 يناير وتستر لمدة أسبوعين حتى 6 فبراير 2025.

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