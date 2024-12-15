تقليل أجازة نصف العام 2025 إلى 11 يوما.. والتعليم تحسم الجدل

تداولت أنباء خلال الساعات الأخيرة بتقليل مدة أجازة نصف العام الدراسي 2025 لجميع المراحل التعليمية إلى 11 يومًا بدلًا من أسبوعين، حيث تساءل الطلاب وأوياء أمورهم حول حقيقة الأمر.

ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل تقليل أجازة نصف العام الدراسي 2025 التي تداولت بين الطلاب لمعرفة الحقيقة وفقًا لتصريحات وزارة التربية والتعليم الرسمية والخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي.

تقليل إجازة نصف العام الدراسي 2025

قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن ما تداول من أنباء تقليل أجازة نصف العام الدراسي 2025 غير صحيح، مؤكدًا أن الوزارة لم تصدر إي قرارات بشأن تقليل مدة الإجازة.

وأوضح مصدر بوزارة التربية والتعليم أن موعد أجازة نصف العام 2025 ثابت وفقًا لما ورد في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، مشيرًا إلى أن أجازة نصف العام ستستمر أسبوعين، تبدأ يوم 25 يناير وتنتهي يوم السبت 6 فبراير 2025، وفقًا للجدول الزمني الرسمي الذي أقره وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبداللطيف.

إجازة نصف العام

موعد امتحانات نصف العام 2025

تُجرى امتحانات نصف العام 2025 لصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي خلال الفترة من 11 يناير حتى 16 يناير 2025، كما تنطلق امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي، بالإضافة إلى الصفين الأول والثاني الثانوي، في نفس الفترة من 11 يناير إلى 16 يناير 2025.

أما امتحانات الشهادة الإعدادية، فمن المقرر أن تبدأ يوم 18 يناير وتستمر حتى 23 يناير 2025، حيث أعلنت مديريات التربية والتعليم في محافظتي قنا والقليوبية عن جدول الامتحانات، فيما يترقب الطلاب في محافظتي القاهرة والجيزة إعلان الجدول الرسمي عبر مديريات التربية والتعليم.

إجازة نصف العام

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي

انطلاق العام الدراسي: 21 سبتمبر 2024.

مدة الفصل الدراسي الأول 35 أسبوعًا، تشمل الفصلين الدراسيين.

بداية الفصل الدراسي الأول: 21 سبتمبر 2024.

امتحانات الجدارات لصفوف النقل في التعليم الفني: 8 يناير 2025.

امتحانات النقل: 11 يناير 2025.

امتحانات الشهادة الإعدادية: 18 يناير 2025.

نهاية الفصل الأول: 23 يناير 2025.

إجازة نصف العام الدراسي: تبدأ في 25 يناير 2025 وتستمر حتى 6 فبراير 2025.

بداية الفصل الثاني : 8 فبراير 2025.

البرنامج العلاجي لمدارس الجدارات: يبدأ من 12 أبريل 2025.

امتحانات الفصل الثاني لصفوف النقل: 24 مايو 2025.

امتحانات الجدارات في التعليم الفني: 3 مايو 2025.

امتحانات الدبلومات الفنية: تبدأ في 31 مايو 2025.

امتحانات الثانوية العامة: 14 يونيو 2025.

نهاية الفصل الثاني: 5 يونيو 2025.

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