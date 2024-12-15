جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025 بالقاهرة والجيزة والمحافظات

يتساءل طلاب الشهادة الإعدادية عن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025 والتي من المقرر انطلاقها يوم 18 يناير وتستمر إلى 23 يناير من العام القادم لذلك يبحثون عن الجدول وفقًا للموعد الرسمي المحدد من وزارة التربية والتعليم.

ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل الحصول على جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025 وفقًا لكل مديرية تعليمية بالمحافظة، حيث يترقب الطلاب نشر الجدول على صفحات مديريات التربية والتعليم الرسمية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2025 محافظة الجيزة

يتطلع جميع طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم في محافظة الجيزة إلى إعلان جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025 حيث تستعد مديرية التربية والتعليم في الجيزة لإعلان الجدول قريبًا ويمكنك الحصول عليه من هنــــــــــا.

كما عقد سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اجتماعًا مع رؤساء كنترولات الشهادة الإعدادية، حيث أكد أن تصحيح الامتحانات مسؤولية وطنية تتطلب الدقة والحيادية.

وشدد على أهمية العدالة في التصحيح باعتبارها حقًا لكل طالب، وموجهًا رسالة إلى العاملين في الكنترولات بأنهم "حراس العدالة التعليمية" وأن مسؤوليتهم تجاه الوطن وأبنائه كبيرة.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2025 محافظة القاهرة

لم تعلن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025 ومن المقرر إعلان الجدول خلال الأسبوع الحالي، وسيصدر الجدول بشكل رسمي عبر الصفحة الرسمية للمديرية التعليمية بالقاهرة على الفيسبوك من هنــــــــــــا.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي قنا

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2025 قنا

السبت 18 يناير: اللغة العربية والخط والإملاء، والمستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات.

الاثنين 20 يناير: الجبر والإحصاء والدراسات الاجتماعية.

الثلاثاء 21 يناير: العلوم والتربية الدينية.

الأربعاء 22 يناير: الهندسة والتربية الفنية.

الخميس 23 يناير: الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات واللغة الأجنبية الثانية.



أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا أنه سيتم تطبيق القرار الوزاري رقم 137 لسنة 2024 بشأن نظام الدراسة لمرحلة التعليم الإعدادي، إلى جانب القرار الوزاري رقم 337 لسنة 2017 وتعديلاته، ومن المقرر إعفاء الطلاب المتقدمين للامتحان بنظام المنازل والعائدين من الخارج من أداء امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2025 القليوبية

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2025 القليوبية

السبت 18 يناير 2025: اللغة العربية والخط والإملاء، التربية الرياضية نظري.

الاثنين 20 يناير 2025: الهندسة والدراسات الاجتماعية.

الثلاثاء 21 يناير 2025: اللغة الإنجليزية والتربية الدينية.

الأربعاء 22 يناير 2025: العلوم والتربية الفنية.

الخميس 23 يناير 2025: الجبر والإحصاء، الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

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