"هندسة القاهرة" تحتفل بتخريج دفعة 2024 وتكريم دفعة الرواد خريجي 1974

شهدت قاعة الاحتفالات الكبرى بـ جامعة القاهرة، حفل تخريج دفعة جديدة من كلية الهندسة (دفعة 2024)، وتكريم الرواد (دفعة 1974)، برعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، وحضور الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور حسام الدين عبد الفتاح عميد كلية الهندسة ،ووكلاء الكلية د.محمد محسن العطار، ود.عماد الشربينى، ود.حسن تحسين.

تكريم دفعة الرواد بهندسة القاهرة

وأكد بيان صحفي صادر عن الجامعة وحصل الموجز على نسخة منه، أن الاحتفال حضره عدد من الوزراء السابقين من خريجي الكلية، وهم د.هانى هلال، ود.وائل الدجوى وزيرا التعليم العالى الأسبقان، وم.إبراهيم فوزى وزير الصناعة الأسبق، ود.احمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق، وم.طارق النبراوى نقيب المهندسين، د..عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل، وعدد من رؤساء الجامعات الخاصة، ولفيف من الشخصيات العامة، ورؤساء الأقسام العلمية بكلية الهندسة، وأعضاء هيئة التدريس ودفعةالخريجين وأسرهم.

تكريم دفعة الرواد 1974 بهندسة القاهرة

وفي كلمته، أوضح الدكتور أحمد رجب نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، أن العمر لا يُقاس فقط بالأيام والسنوات، بل بالخبرات التي يكتسبها الأفراد، والتي قد تختلف باختلاف الظروف والأشخاص، مؤكدًا أن كل ماضٍ له آتٍ، وأن الأمة التي تنسي تاريخها هي أمة فقدت مصداقيتها.

تكريم دفعة الرواد بهندسة القاهرة

ووجه الدكتور أحمد رجب الخريجين، بضرورة الفخر والاعتزاز لانتمائهم لكلية الهندسة ولجامعة القاهرة العريقة التي حققت تقدمًا كبيرًا في التصنيفات الدولية المرموقة، مشيرا إلى وجود تخصص من الكلية داخل أفضل 50 جامعة من بين 30 ألف جامعة علي مستوى العالم.

تكريم دفعة الرواد بهندسة القاهرة

ومن جانبه، قال الدكتور حسام الدين عبد الفتاح عميد كلية الهندسة، إنه مما يضفى على هذه الاحتفالية قيمة وأهمية خاصة أن تشهد تكريم خريجي الكلية من الرواد دفعة 1974، مع أحدث دفعة من خريجي الكلية لعام 2024، مشيرًا إلى أن كلية الهندسة تخرج فيهاالعديد من الكوادر المتميزة والقيادات التي تولت مناصب مهمة بالدولة المصرية.

تكريم دفعة الرواد بهندسة القاهرة

وأكد الدكتور حسام الدين عبد الفتاح، أن الكلية ترحب دائما بجميع خريجيها في أي وقت، وأن الكلية تُعد بيت لكل خريجيها من المهندسين، مشيرًا إلى أن تنظيم حفل تخريج الكلية تحت قبة جامعة القاهرة له أهمية خاصة لأنه يجعل الخريجين يشعرون بالفخر لانتمائهم لهذا الصرح العريق وهو جامعة القاهرة، موجهًا الشكر لأساتذة الكلية، والرواد الذين تولوا مناصب قيادية مهمة، ولطلاب الكلية، ولأولياء الأمور الذين لم يبخلوا بمجهوداتهم، وقدموا الدعم لأبنائهم خلال فترة الدراسة بالكلية.

تكريم دفعة الرواد بهندسة القاهرة

وبعد انتهاء فعاليات التكريم، تم تقديم فقرة فنية من فريق كورال كلية الهندسة.

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