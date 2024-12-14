ضوابط بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية في الجيزة.. أبرزها الحفاظ على سرية البيانات

امتحانات الشهادة الإعدادية في الجيزة.. وجهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة تعليمات عاجلة لرؤساء كنترولات الشهادة الإعدادية، مؤكدة على ضرورة ضمان النزاهة والدقة في التصحيح.

ورصد الدرجات في امتحانات الشهادة الإعدادية في الجيزة 2024-2025. وشددت المديرية على الالتزام الصارم بنموذج الإجابة المعتمد وعدم تجاوز أو تغيير أي تعليمات صادرة من الوزارة لضمان الشفافية والعدالة في تقييم الطلاب، وفيما يلي سيعرض لكم الموجز تعليمات تعليم الجيزة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية.

امتحانات الشهادة الإعدادية في الجيزة

مراجعة كراسات الإجابة بامتحانات الشهادة الإعدادية

وأكدت المديرية على ضرورة مراجعة كراسات الإجابة لـ امتحانات الشهادة الإعدادية أكثر من مرة لضمان حق كل طالب في الحصول على درجته المستحقة. كما شددت على منع دخول أي شخص غير مصرح له إلى الكنترولات، مع تعزيز الحراسة على جميع المستندات الرسمية ونتائج الطلاب لضمان الأمان والسرية التامة أثناء عملية التصحيح والرصد.

الحفاظ على سرية البيانات

وشددت على التأكيد على التعامل مع البيانات بسرية تامة، ومنع أي محاولات تسريب النتائج أو العبث بها، بالإضافة إلى تشكيل لجان مخصصة لمراجعة النتائج قبل إعلانها للتأكد من خلوها من الأخطاء.

وتابعت الوزارة، أنه يتم توجيه إنذار حاسم بأنه لن يتم التهاون مع أي تقصير أو تهاون في العمل، وستُتخذ إجراءات قانونية فورية ضد أي مخالفات تُرصد، وتحميل المسؤولية الكاملة لأي تقصير في التصحيح أو رصد الدرجات على رؤساء الكنترولات.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم سبق وأعلنت أنه ستم غلق باب تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي، 2025 يوم 31 ديسمبر وفقًا للموعد المحدد من الوزارة، لذلك على الطلاب سرعة تسجيل الاستمارة الإلكترونية حيث لا يمكن للطلاب أداء الامتحانات.

ويمكن للطلاب الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم من هنــــــــــــــــــــا والحصول على الاستمارة الإلكترونية حيث من المقرر أن يغلق باب التسجيل يوم 31 ديسمبر من خلال الخطوات التالية:

استمارة الصف الثالث الإعدادي

خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025

وحددت وزارة التربية والتعليم الموقع الرسمي لمعرفة تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025 من خلال البريد الإلكتروني الموحد الذي يفعل عبر منصة الحساب المدرسي ويمكنكم التسجيل الآن:

اختيار خدمة تسجيل استمارة الامتحانات الإلكترونية.

إدخال البيانات المطلوبة بدقة وتسجيل الرقم السري.

تحميل صورة شخصية حديثة للطالب وفقًا للمواصفات المطلوبة.

إقرأ أيضا

التعليم تحدد المواد غير المضافة للمجموع في امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وزير التعليم يصدر تعليماته ببدء تعديل قرارات التعليم الخاص