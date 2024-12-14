تعرف على موعد انتهاء تسجيل استمارات الشهادة الإعدادية 2025

موعد انتهاء تسجيل استمارات الصف الثالث الإعدادي.. يبحث العديد من طلاب الشهادة الإعدادية 2025 وأولياء أمورهم عن آخر موعد لتسليم استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025، خاصة مع بدء التسجيل لتقديم طلبات امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025.

موعد انتهاء تسجيل استمارات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2025

وتعتبر استمارة الشهادة الإعدادية من الأمور الأساسية التي يجب على الطلاب إتمامها بشكل صحيح لضمان قبولهم في الامتحانات، ولذلك، يبحث أولياء الأمور عن رابط التسجيل وخطوات ملء الاستمارة بشكل دقيق، إلى جانب معرفة آخر ميعاد لتسليمها، وفيما يلي سنعرض لكم من خلال موقعنا الموجز موعد انتهاء تسجيل استمارات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2025.

استمارات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2025

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية بداية من 5 ديسمبر 2024، وتستمر فترة التسجيل لمدة شهر كاملةً، على أن يكون اخر ميعاد لتسليم استمارة الصف الثالث الاعدادي 2025 ، يوم 31 ديسمبر الجاري 2024.

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خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025

الدخول إلى رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من هنا يجب على الطالب تسجيل الدخول من خلال بريده الإلكتروني المدرسي، وفي حال عدم امتلاكه لهذا البريد، يمكنه إنشاء حساب جديد. تعبئة البيانات الشخصية بدقة، مثل الاسم الرباعي، رقم الهاتف، والعنوان. يجب على الطالب رفع صورة شخصية حديثة له. بعد ملء كافة البيانات، يجب الضغط على أيقونة "حفظ البيانات" لتأكيد التسجيل. بعد حفظ البيانات، يتم طباعة الاستمارة الإلكترونية بالشكل الملون، ويجب تقديمها إلى المدرسة مع الأوراق المطلوبة الأخرى.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2025



ومن الجدير بالذكر، ستبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام يوم 11 يناير 2025، وتنتهي في 16 من نفس الشهر. ستُعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي العام في الفترة الأولى، بينما تُعقد امتحانات الصف الأول الثانوي العام في الفترة الثانية. ويخصص نصف ساعة كفاصل زمني بين الفترتين لراحة الطلاب.

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