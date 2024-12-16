مواصفات امتحان الإنجليزي 2025 ابتدائي.. بالتفاصيل

حددت وزارة التربية والتعليم مواصفات امتحان الإنجليزي 2025 ابتدائي للترم الأول، حيث من المقرر أن تبدأ امتحانات صفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي إلى السادس الابتدائي يوم 11 يناير وتستمر 16 يناير 2025.

ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل مواصفات امتحان الإنجليزي 2025 ابتدائي للترم الأول، وفقًا لما حددتع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للرد على تساؤلات أولياء الأمور الطلاب حول الأمر.

مواصفات امتحان الإنجليزي

مواصفات امتحان الإنجليزي 2025 ابتدائي

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن مواصفات امتحان الإنجليزي للمرحلة الابتدائية للترم الأول تبدأ بوضوح وصياغة الأسئلة بشكل دقيق، وعدم تضمين أي موضوعات سياسية أو دينية أو منحازة.

تفاصيل مواصفات امتحان الإنجليزي 2025

وأوضحت أن من ضمن مواصفات امتحان الإنجليزي اقتصار القطعة على محتوى الكتب المقررة للصف المستهدف، حيث توزيع الأسئلة وفق نواتج التعلم وبنسبة متوازنة وباقي مواصفات امتحان الإنجليزي كالتالي:

تدرج الأسئلة من السهل إلى الصعب.

الالتزام بالمقرر الدراسي المستهدف.

التوازن بين المستويات المعرفية المختلفة في الورقة الامتحانية.

جودة الطباعة والخلو من الأخطاء اللغوية.

تضمين البيانات الأساسية مثل المرحلة، الصف، المادة، الزمن، الدرجة، والفصل الدراسي.

تنسيق الورقة الامتحانية بشكل ملائم من حيث حجم الخط ونوعه والمسافات بين السطور والهوامش.

مواصفات امتحان الإنجليزي

موعد امتحانات الترم الأول 2025

امتحانات الترم الأول 2025 لصفوف النقل: تبدأ من يوم الأحد 11 يناير 2025، وتنتهي في 16 يناير 2025.

امتحانات الترم الأول 2025 للشهادة الإعدادية: تبدأ يوم الأحد 18 يناير 2025، وتنتهي في 23 يناير 2025.

إجازة نصف العام: تبدأ من يوم السبت 25 يناير 2025، وتستمر لمدة أسبوعين حتى الخميس 6 فبراير 2025.

بداية الفصل الدراسي الثاني: السبت 8 فبراير 2025.

موعد انتهاء الفصل الدراسي الأول 2025

أشارت وزارة التربية والتعليم أن الفصل الدراسي الأول في المدارس سينتهي يوم 23 يناير 2025، بعد الانتهاء من جميع امتحانات نصف العام الدراسي، وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي 2024-2025.

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