بالتزامن مع اقترابها.. مواصفات امتحان مادة العلوم للصف الخامس الإبتدائي

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل امتحان مادة العلوم للصف الخامس الإبتدائي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024-2025، حيث يهتم العديد من الطلاب وأولياء امورهم بمعرفة تفاصيل امتحان مادة العلوم للصف الخامس الإبتدائي للفصل الدراسي الأول، وفيما يلي سييعرض لكم الموجز تفاصيل امتحان مادة العلوم للصف الخامس الإبتدائي للفصل الدراسي

مواصفات امتحان مادة العلوم للصف الخامس الابتدائي 2025

أوضحت الوزارة أن نسبة الأسئلة المقالية في الورقة الامتحانية تشكل 70% من الدرجة الكلية، بينما تمثل الأسئلة الموضوعية 30% من الدرجة الكلية.

مواصفات امتحان مادة العلوم للصف الخامس الابتدائي 2025

الضوابط العامة للورقة الامتحانية

وفيما يلي سيعرض لكم الموجز الضوابط العامة للورقة الإمتحانية، والتي جاءت كالتالي :

أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف للعام الدراسي 2024/2025.

تتضمن أسئلة الورقة الامتحانية نواتج التعلم المعتمدة من مراكز تطوير المناهج والمواد التعليمية والمتضمنة بوحدات المقررات الدراسية الثلاث طبعة 2024/2025.

زمن الإجابة علي الورقة الامتحانية؛ ساعة ونصف شاملة وقت المراجعة.

أن تكون الورقة الامتحانية في حدود نواتج التعلم المستهدفة في المقرر الدراسي.

أن توزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها في المقرر.

تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

تدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

أن تشتمل الورقة الامتحانية المستويات المعرفية المختلفة.

أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

مواعيد انطلاق مارثون امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025

تم تحديد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 بشكل دقيق، حيث تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم 24 مايو 2025،

2025 موعد امتحانات الدبلومات الفنية

بينما تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية في 31 مايو 2025، وتبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم 14 يونيو 2025، يساعد تحديد هذه المواعيد الطلاب على تنظيم وقتهم والتحضير الجيد للفصل الدراسي الثاني، الذي يعد مرحلة هامة في مسيرتهم التعليمية.

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