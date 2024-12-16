حقيقة عقد امتحانات الثانوية العامة 2025 داخل الجامعات

تداولت عدة منشورات حول عقد امتحانات الثانوية العامة داخل الجامعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذا انتشرت تصريحات لمصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم يقول إن الوزير محمد عبد اللطيف تقدم بمقترح للمجلس الأعلى للجامعات يتضمن عقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025 داخل الجامعات.

ويستعرض موقع " الموجز " تفاصيل حول عقد امتحانات الثانوية العامة داخل الجامعات وحقيقة الأمر وآراء خبراء التعليم في هذه الفكرة التي يقُال أن وزير التربية ولتعليم تقدم بها لمواجهة ظاهرة الغش التي تحدث في اللجان التقليدية.

وزير التربية والتعليم

تفاصيل عقد امتحانات الثانوية العامة داخل الجامعات

وأوضح المصدر في تصريح صحفي أن وزير التربية والتعليم يسعى لتقليص عدد لجان امتحانات الثانوية العامة إلى حوالي 300 لجنة بدلاً من 2500 لجنة، هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق قدر أكبر من الانضباط والتشديد على مراقبة الامتحانات، حيث يسهل ضبط العملية الامتحانية والتفتيش في عدد أقل من المواقع.

وأشار المصدر إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن تقليص عدد اللجان حتى الآن، مشيرًا إلى أن هناك احتمالية لرفض مقترح عقد امتحانات الثانوية العامة داخل الجامعات.

امتحانات الثانوية العامة

تنفيذ فكرة امتحانات الثانوية العامة

من جانبه، علّق الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي وأستاذ كلية التربية بجامعة عين شمس، على المقترح، مؤكداً أن تنفيذ فكرة امتحانات الثانوية العامة سيواجه معوقات عديدة من أبرزها تزامن مواعيد الامتحانات الجامعية مع امتحانات الثانوية العامة، مما يصعّب توفير قاعات أو مدرجات خالية للطلاب.

وأضاف شوقي أن البُعد الجغرافي للجامعات عن العديد من المناطق الريفية أو حتى بعض المدن، يعرّض الطلاب لصعوبة الوصول في الوقت المحدد لامتحانات، مشيرًا إلى صعوبة تخزين وتأمين أوراق امتحانات الثانوية العامة داخل الجامعات، خاصة مع وجود كنترولات جامعية تعمل في نفس الوقت.

سلبيات قرار عقد امتحانات داخل الجامعات

وأشار إلى أن المدرجات الكبيرة في الجامعات، التي تستوعب مئات الطلاب، قد تجعل السيطرة على سير الامتحانات أكثر تعقيدًا مقارنة بلجان المدارس التي تضم أعداداً صغيرة، بالإضافة إلى عدم توافق مقاعد الجامعات مع احتياجات طلاب الثانوية العامة، مما قد يؤثر على راحتهم وأدائهم أثناء الامتحانات.

ولفت إلى وجود أجهزة ومعامل باهظة التكاليف داخل الجامعات، التي قد تكون عرضة للتلف في حالة غضب الطلاب بسبب صعوبة الامتحانات، مشيرًا إلى اصطحاب بعض أولياء الأمور أبناءهم إلى الجامعات، مما يزيد من تعقيد التنظيم مقارنة بما يحدث داخل المدارس.

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