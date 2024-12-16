التعليم تحدد رواتب معلمي الحصة بالمرحلة الثانوية لسد العجز

أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارها النهائي بشأن صرف رواتب معلمي الحصة في المرحلة الثانوية والتي تُعد المستحقات المالية للمعلمين العاملين بنظام الحصة لسد العجز في المرحلتين الأول والثاني الثانوي.

ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل صرف رواتب معلمي الحصة التي استعانت بهم وزارة التربية والتعليم لسد العجز في المرحلة الثانوية خلال الفترة من 22 سبتمبر 2024 حتى 9 نوفمبر 2024.

صرف رواتب معلمي الحصة

قرار التعليم بشأن صرف رواتب معلمي الحصة

أكد وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف أن صرف رواتب معلمي الحصة في المرحلة الثانوية لا مانع منه، مشددًا على أهمية استقرار العملية التعليمية ومعالجة عجز الكوادر التدريسية في المديريات المختلفة.

إجراءات صرف رواتب معلمي الحصة

تحويل المستحقات من المديريات إلى الإدارات التعليمية شهريًا، وقبل مواعيد الاستحقاق بوقت كافٍ.

تُوزع المستحقات على الإدارات بناءً على عدد المعلمين المستعان بهم وعدد الحصص المقررة.

يعتمد مشرفو المادة بالمدارس جدول الحصص الفعلي الذي أُدي خلال الشهر.

يُعرض الجدول على مديري المدارس لاعتماده رسميًا بعد التأكد من صحة البيانات.

يُرفع الجدول إلى مديري الإدارات التعليمية، ثم إلى إدارة الشؤون المالية للصرف.

صرف رواتب معلمي الحصة

إجراءات سد عجز المعلمين

استعرض وزير التربية والتعليم تفاصيل خطط الوزارة لمواجهة العجز في أعداد المعلمين الذي بلغ 469,860 معلمًا، وازداد مع إضافة 98 ألف فصل دراسي ليصل العجز إلى أكثر من 665 ألف معلم.

استكمال مسابقة تعيين 30 ألف معلم سنويًا ضمن المبادرة الرئاسية.

إتاحة التدريس للمواد الأساسية لمعلمي الفصل.

تقنين أوضاع أخصائي التعليم من الحاصلين على مؤهلات تربوية.

توفير التمويل اللازم لتشغيل 50,000 معلم بنظام الحصة ورفع مقابل الحصة إلى 50 جنيهًا.

الاستعانة بالخريجين المكلفين بالخدمة العامة.

إعادة تعيين العاملين بالتربية والتعليم الحاصلين على مؤهل عالٍ تربوي أثناء الخدمة.

تطوير الخريطة الزمنية للتدريس

تمديد الخريطة الزمنية للعام الدراسي

أشار وزير التربية والتعليم إلى تمديد الخريطة الزمنية للعام الدراسي إلى 31 أسبوعًا بدلًا من 23 أسبوعًا، وزيادة مدة الحصة بمقدار 5 دقائق، مما عزز من القدرة التدريسية بنسبة 33%، حيث أن هذه الجهود ساهمت في سد 90% من العجز في أعداد المعلمين.

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