برلمانية توجه سؤالًا لـ وزير التربية والتعليم عن طلاب الأسر الفقيرة والإنترنت

تلقى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سؤالًا من أحد أعضاء مجلس النواب حول موقف الأسر البسيطة من إرسال التقييم.

وفي هذا الصدد، تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن استراتيجية التعليم في المدارس بالنظام الحديث، وموقف القرى والنجوع والأماكن البعيدة عن شبكة الإنترنت في التواصل مع المدرسين لإرسال التقييمات المنزلية عبر الإنترنت.

موقف الأسر البسيطة من إرسال التقييم

وتسألت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، في بيان صحفي عن تعليق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، بشأن الأمهات اللاتي لا يستطيعن شراء هواتف حديثة لاستلام الواجبات أو التقييمات المنزلية عبر الواتساب، قائلة: "هل الأم التي تحمل موبايل عادي لديها القدرة على دفع قيمة الإنترنت؟".

تحقيق مبدأ العدالة والمساواة في التعليم

كما تساءلت عن كيفية تحقيق مبدأ العدالة والمساواة في التعليم التقليدي مقارنة بالتعليم الإلكتروني أو الأمريكي، مشيرة إلى وجود فجوة كبيرة بين الواقع والمطلوب في هذا المجال.

المطالبة بـ ضرورة التدخل لحل هذه الأزمة

وطالبت وزير التربية والتعليم الفني بضرورة التدخل لحل هذه الأزمة سريعًا، فى ظل ضعف القدرة المالية لعدد كبير من الأسر المصرية والتى تعيقهم عن توفير الانترنت المنزلي واستخدام تليفونات حديثة باهظة الثمن، لإرسال التقييم المنزلي إلى المدرسين، وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها العديد من الأسر المصرية البسيطة في مصر.

التقييمات الأسبوعية

وتستخدم التربية والتعليم نظام الأداء المتدرج لتقييم الطلاب، حيث يتم تقييم تقدم الطلاب بناءً على مهام وأنشطة محددة طوال الفصل الدراسي، والذي سيوضحها الموجز كالتالي :

يفوق التوقعات دائما .. يكون من (85 % : 100%) ويعبر عنه اللون الأزرق.

يلبي التوقعات .. يكون من (65% لأقل من 85%) ويعبر عنه اللون الأخضر.

يلبي التوقعات أحيانا .. يكون من (50% لأقل من 65%) ويعبر عنه اللون الأصفر.

أقل من المتوقع .. يكون أقل من (1% لأقل من 50%) ويعبر عنه اللون الأحمر.

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