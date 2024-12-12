توجيه بشأن مستحقات معلمي الحصة.. الصرف في هذا الموعد

أعلن النائب سيد قاسم، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر، عن بشرى سارة للمعلمين العاملين بنظام الحصة في مدارس محافظة البحر الأحمر، وذلك في بيان رسمي أصدره مساء الأربعاء الموافق 11 ديسمبر 2024 ونكشف المزيد عبر موقع الموجز

سد العجز في التخصصات التعليمية

وأكد قاسم أنه نجح في الحصول على موافقة السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لتوفير الدعم المالي لمديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، بهدف فتح باب التعاقدات بنظام الحصة لسد العجز في التخصصات التعليمية المطلوبة في مدن المحافظة، وذلك لمراحل التعليم الثانوي الفني، الثانوي العام، بالإضافة إلى مرحلة رياض الأطفال.

توفير كوادر تعليمية مؤهلة

وأوضح النائب سيد قاسم في بيانه أنه تم التنسيق بين وزارة التربية والتعليم ومحافظة البحر الأحمر ومديرية التربية والتعليم بشأن الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار بشكل سريع، بحيث يتم توفير كوادر تعليمية مؤهلة لتلبية احتياجات المدارس في مختلف المراحل التعليمية. وأضاف قاسم أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الجهود التي بذلها لضمان تحسين جودة التعليم في المحافظة وسد العجز الذي يعاني منه القطاع التعليمي في العديد من التخصصات.

تحسين جودة التعليم في محافظة البحر الأحمر

وقد أشار قاسم إلى أن هذا القرار يهدف إلى تحسين جودة التعليم في محافظة البحر الأحمر، حيث يسهم في تزويد المدارس بمعلمين متخصصين في المواد الدراسية المختلفة، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى التعليم ويخدم الطلاب في مختلف المراحل، كما لفت إلى أهمية توفير كوادر تعليمية مؤهلة، لا سيما في المدارس التي تعاني من نقص حاد في المعلمين.

وأكد النائب في بيانه أن هذا الإنجاز تحقق بفضل التعاون المستمر بين مختلف الجهات المعنية، مشيرًا إلى الدور البارز الذي لعبه اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، والدكتور هشام منير، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وكذلك نصر لمعي، نقيب المعلمين في البحر الأحمر، الذين قدموا دعمًا كبيرًا لإنجاح هذا المشروع. وأعرب قاسم عن شكره وتقديره لكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل خطوة هامة نحو تطوير التعليم في المحافظة.

سد عجز المعلمبن

ومن جانبها، أعربت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر عن امتنانها لهذا الدعم، حيث أكدت أنه سيسهم في تحسين الوضع التعليمي بشكل كبير في المناطق التي تعاني من نقص في المعلمين المتخصصين.

كما أكدت المديرية أنه سيتم البدء في الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار في أقرب وقت ممكن، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان سير العملية التعليمية بالشكل الأمثل.

في ذات السياق، كان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد أعلن في وقت سابق عن نية الوزارة للإعلان عن مسابقتين لسد العجز في أعداد المعلمين للذين لديهم خبرة بالتدريس، على أن يتم فتح باب التقديم لهذه المسابقات في شهر يناير 2025. هذه المسابقات تهدف إلى جذب معلمين ذوي كفاءة وخبرة، مما يساهم في رفع مستوى التعليم في المدارس العامة والفنية في جميع أنحاء الجمهورية.

ويعكس هذا القرار استمرار جهود الحكومة ووزارة التربية والتعليم لتطوير العملية التعليمية في مختلف أنحاء مصر، حيث تعمل الوزارة بشكل مستمر على تحسين جودة التعليم وتلبية احتياجات المدارس من المعلمين المتخصصين في التخصصات المختلفة. وتأتي هذه الإجراءات كجزء من رؤية الوزارة لتحسين مستوى التعليم في مختلف المحافظات، وهو ما يساهم في بناء جيل جديد قادر على مواكبة التطورات المختلفة في سوق العمل والابتكار.

وفي ختام بيانه، شدد النائب سيد قاسم على ضرورة استمرارية التعاون بين وزارة التربية والتعليم والمحافظات، وكذلك مع الجهات التعليمية المختلفة، لتحقيق أهداف تطوير العملية التعليمية بشكل فعال. وأكد أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتحسين أوضاع المعلمين وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لتحسين بيئة العمل في المدارس، مما يعكس التزامها الكامل بتحقيق أعلى مستويات من الجودة في التعليم لجميع الطلاب في كافة أنحاء الجمهورية.

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