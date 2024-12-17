أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2024 وآخر موعد لتقديم الطلبات وطرق التقديم بسهولة

تستمر وزارة الإسكان في تقديم الدعم لمحدودي ومتوسطي الدخل من خلال طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2024 في إطار مبادرة سكن لكل المصريين، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومع اقتراب موعد انتهاء التقديم على شقق الاسكان الاجتماعي، “الموجز”، يقدم التفاصيل الكاملة عن آخر موعد للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي وأسعار وحدات سكن لكل المصريين 2024 وأماكنها.

آخر موعد للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024

أعلنت وزارة الإسكان عن مد فترة التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي «سكن لكل المصريين 5» حتى يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، بدلًا من الموعد السابق الذي كان مقررًا في 24 ديسمبر.

وهذا القرار يشمل شراء كراسات الشروط وسداد مقدم جدية الحجز لجميع المواطنين الراغبين في التقديم للحصول على وحدة سكنية.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2024

تطرح الوزارة أكثر من 78,000 وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي في مختلف المدن الجديدة، وتتنوع الأسعار حسب الموقع والمساحة. الأسعار تتراوح كالتالي:

شقق جاهزة للتسليم في المدن الجديدة: تتراوح الأسعار من 415,000 إلى 530,000 جنيه، مع مقدم حجز 30,000 جنيه.

وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري في المحافظات: تبدأ الأسعار من 184,000 جنيه وتصل إلى 400,000 جنيه بمقدم حجز 20,000 جنيه.

شقق يتم تسليمها خلال 36 شهراً: تتراوح الأسعار بين 542,000 جنيه و700,000 جنيه في مدن مثل "حدائق العاصمة، 15 مايو، أكتوبر الجديدة".

شقق الإسكان الاجتماعي 2024

شروط التقديم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024 يجب على المتقدمين الالتزام بالشروط التالية:

عمر المتقدم يجب أن يكون 21 عامًا على الأقل.

يجب أن يكون المتقدم مواطنًا مصريًا.

يجب التقديم بنظام التمويل العقاري مع فائدة سنوية تبلغ 8% لمحدودي الدخل و12% لمتوسطي الدخل.

على المتقدمين سداد مقدم حجز يبدأ من 20%.

السن للمتقدمين من محدودي الدخل لا يجب أن يتجاوز 50 عامًا، ومن متوسطي الدخل يجب ألا يتجاوز سن المعاش.

اسعار شقق الإسكان الاجتماعي

خطوات التقديم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

لتقديم طلب للحصول على شقة في الإسكان الاجتماعي 2024، يمكنكم اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لـ صندوق الإسكان الاجتماعي.

اختيار الوحدات السكنية المتاحة.

إدخال البيانات الشخصية.

إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي (شرط أن تكون سارية).

اختيار المدينة والدور الذي ترغب في السكن به.

الضغط على إنهاء لإتمام عملية التقديم.

تفاصليل شقق الإسكان الاجتماعي

الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي

قيد عائلي مميكن + قسيمة زواج مميكنة.

شهادة دخل + إيصال مرافق.

صورة من الرقم القومي للزوج والزوجة.

إيصال سداد مقدم جدية الحجز.

استمارة الحجز المرفقة بكراسة الشروط.

اماكن شقق الإسكان الاجتماعي

أماكن شراء كراسات شروط حجز شقق الاسكان الاجتماعي

يمكن شراء كراسة الشروط من مكاتب البريد المميكنة في المدن والمحافظات المختلفة. يبدأ العمل في معظم هذه المكاتب من الساعة 8 صباحًا وحتى 2 مساءً.

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رابط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي والمستندات المطلوبة