أبرزها التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية.. تفاصيل مباحثات الرئيس السيسي ونظيره الإندونيسي

عقد الرئيس السيسي اليوم الأربعاء، جلسة مباحثات ثنائية مع رئيس إندونيسيا، برابوو سوبيانتو، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى مصر، واعقبها جلسة مباحثات موسعة.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل المباحثات الثنائية لـ الرئيس السيسي ورئيس إندونيسيا وأبرز الملفات التي تم ناقشتها خلال الجلسة الموسعة التي شهدت حضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

مباحثات الرئيس السيسي ونظيره الإندونيسي

واستهل الرئيس السيسي اجتماعه مع رئيس إندونيسيا بالترحيب بضيف مصر الكبير، مؤكدًا على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الصديقين، ومشيدًا بتطلعات مصر نحو تعزيز الشراكة الثنائية مع إندونيسيا في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتكثيف التعاون والتنسيق السياسي إزاء القضايا والأزمات الإقليمية والدولية.

الرئيس السيسي

التعاون الثقافي والعلمي بين مصر وإندونيسيا

وتناول لقاء الرئيس السيسي ورئيس إندونيسيا سبل تعزيز التعاون الثقافي والعلمي، حيث أعرب الرئيس الإندونيسي عن شكره لمصر، قيادًة وشعبًا، على الفرص التعليمية التي أُتيحت للطلاب الإندونيسيين على مدار السنوات الماضية في الجامعات المصرية وبالأخص جامعة الأزهر الشريف، وما لذلك من أثر إيجابي على المجتمع الإندونيسي ومساهمته في نشر الفكر الإسلامي الوسطي.

تعزيز العلاقات التجارية بين مصر وإندونيسيا

وأكد الرئيس السيسي على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات التجارة والاستثمار، والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى أمن الغذاء والطاقة المتجددة، معربًا عن استعداد الدولة لتقديم كافة التسهيلات التي تضمن نجاح أعمال الشركات والمستثمرين الإندونيسيين في مصر.

زيادة الاستثمارات الإندونيسية في مصر

وأعرب رئيس إندونيسيا عن تقديره للجهود التي بذلت في مصر لإنشاء بنية تحتية قوية وجاذبة للاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أهمية زيادة الاستثمارات الإندونيسية في مصر، فضلًا عن إمكانية النظر في إقامة شراكات لتوطين بعض الصناعات.

تطورات الأوضاع في قطاع غـ ـزة وسوريا ولبنان

وتطرقت مباحثات الرئيس السيسي ورئيس إندونيسيا إلى تطورات الأوضاع في قطاع غـ ـزة وسوريا ولبنان، وأكدا على أهمية مواصلة الجهود للوصول إلى وقف لإطـ ـلاق النـ ـار في قطاع غـ ـزة، وإطلاق سراح الرهائن، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بدون أي قيود.

وشددا الرئيس السيسي ونظيره الإندونيسي على ضرورة احترام حقوق الشعب الفلسـ ـطيني في إقامة دولته المستقلة وفقاً للقرارات الشرعية الدولية.

وعبرا عن أهمية عودة الاستقرار إلى كل من سوريا ولبنان، وضرورة احترام سيادتهما ووحدة وسلامة أراضيهما.

الرئيس السيسي

رئيس إندونيسيا يشيد بدور مصر في دعم قضايا الأمة الإسلامية

وفي ختام اللقاء، أعرب الرئيس الإندونيسي عن عميق تقديره لمصر، قيادًة وشعبًا، مؤكدًا المكانة الكبيرة والاعتزاز الذي يحمله الشعب الإندونيسي للشعب المصري وللعلاقات التاريخية بين البلدين، مشيدًا بالدور التاريخي لمصر في دعم قضايا الأمة الإسلامية والدفاع عن مصالحها.

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