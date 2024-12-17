تحركات مصرية قطرية لوقف التصعيد وإرساء هدنة شاملة في قطاع غزة

أعلنت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، عن تكاتف الجهود المصرية والقطرية بالتعاون مع الأطراف المعنية، بهدف التوصل إلى هدنة في قطاع غزة بشكل شامل.

الموجز يرصد تفاصيل هذه التحركات التي في ظل استمرار التصعيد العسكري وازدياد التوترات، ما يُشكل تهديدًا لاستقرار الأوضاع الإنسانية والأمنية في قطاع غزة.

تفاؤل حذر بشأن صفقة تبادل المحتجزين

أشارت تقارير إعلامية عبرية إلى وجود مؤشرات إيجابية حول قرب التوصل إلى صفقة لتبادل المحتجزين بين إسرائيل وحركة حماس، خلال الأشهر المقبلة.

وأكدت القاهرة الإخبارية أن هناك تقدمًا ملحوظًا في المفاوضات، على الرغم من استمرار الخلافات بشأن عدد المحتجزين الذين سيُطلق سراحهم بموجب الاتفاق.

وأوضحت التقارير أن الوساطات الدولية تلعب دورًا حاسمًا في تقريب وجهات النظر بين الجانبين، سعياً للتوصل إلى تسوية تنهي أزمة المحتجزين العالقة منذ بداية التصعيد، وعقد هدنة في قطاع غزة.

مساعي نتنياهو وسط حذر إسرائيلي

ذكرت وسائل إعلام عبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يُظهر تصميمًا غير مسبوق على إتمام صفقة تبادل المحتجزين؟

ورغم هذا التصميم، فإن المفاوضات تسير بحذر شديد بسبب حساسية الوضع وتعقيداته، حيث يدرك المسؤولون الإسرائيليون أن أي انهيار محتمل في المحادثات، قد يُفاقم الأزمة ويُعيد الأمور إلى نقطة الصفر.

وأكدت المصادر أن إسرائيل تُوازن بين الرغبة في إنجاز صفقة تبادل المحتجزين، والضغوط السياسية الداخلية التي تُعقّد المشهد التفاوضي.

غزة

عائلات المحتجزين ترفض التسويات الجزئية

من جانب آخر، عبّرت عائلات المحتجزين الإسرائيليين عن رفضها القاطع لأي حلول جزئية قد تُطرح ضمن صفقة التبادل، مؤكدة أن مثل هذه الحلول ستكون بمثابة "حكم بالموت" على المحتجزين المتبقين في قطاع غزة.

وفي تصريحات نقلتها القاهرة الإخبارية، دعت عائلات المحتجزين إلى وقف العمليات العسكرية كخطوة أولى نحو إطلاق سراح ذويهم (هدنة في قطاع غزة)، مشيرة إلى أن السياسة الداخلية الإسرائيلية تُلقي بظلالها على مسار المفاوضات، وتدفع نحو حلول مرحلية بدلاً من التوصل إلى اتفاق شامل.

وأكدت العائلات أن الحلول الجزئية لن تؤدي إلا إلى مزيد من المعاناة، وهو ما يثير مخاوفهم من عدم تحقيق أي تقدم فعلي على أرض الواقع.

التحديات والعوائق أمام إنجاز الصفقة

رغم التقدم الملموس في المفاوضات، إلا أن هناك العديد من العقبات والتحديات التي تُعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي، ونستعرض معكم أبرزها على النحو التالي..

الخلافات السياسية، المتمثل في تضارب المصالح بين الأطراف المعنية يُعيق التوصل إلى حلول وسط.

التقديرات العسكرية، فالرؤية الإسرائيلية المتحفظة بشأن إطلاق سراح أعداد كبيرة من المحتجزين تُعتبر حجر عثرة في مسار المفاوضات.

التوترات الداخلية، وفي مقدمتها الضغوط السياسية الداخلية في إسرائيل، تزيد من تعقيد المشهد وتؤثر على اتخاذ القرارات الحاسمة.

أفق مفتوح مع حذر دولي

بين جهود التهدئة المستمرة وتقدم المباحثات، يبقى الأفق مفتوحًا أمام فرص التوصل إلى اتفاق يحقق عقد هدنة في غزة ويُنهي أزمة المحتجزين، ولكن حذر الأطراف المعنية والخلافات المستمرة يُلقيان بظلالهما على المشهد، ما يتطلب جهودًا مضاعفة وتعاونًا دوليًا حثيثًا لتحقيق اختراق حقيقي في هذه القضية الشائكة.

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