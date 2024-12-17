بايدن يتعهد بمواصله جهودة لإعادة جميع الرهائن من قطاع غـ زة

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بمواصلة جهودة للتوصل لاتفاق لوقف إط ـلاق النـ ـار في قطاع غـ زة، وإعادة جميع الرهائن الإسرائـ يليين.

وتأتي تصريحات بايدن المتعلقة بسعيه للتوصل لاتفاق لوقف إط ـلاق النـ ـار في قطاع غـ زة وسط تلميحات أمريكية بقرب التوصل إلى حل وشيك بين حركة حماس وإسرائـ يل.

تصريحات بايدن بشأن اتفاق وقف إط ـلاق النـ ـار في قطاع غـ زة

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي أبرز ما جاء في كلمة بايدن خلال حفل استقبال في البيت الأبيض بمناسبة عيد الحانوكا بشأن اتفاق وقف إط ـلاق النـ ـار في قطاع غـ زة وملف الرهائن.

قطاع غـ زة

بايدن يعلن دعمه للمجتمع الإسرائـ يلي ويتعهد بإعادة جميع الرهائن

أعلن بايدن، خلال كلمته خلال حفل استقبال في البيت الأبيض بمناسبة عيد الحانوكا، دعمه للمجتمع اليهودي والإسرائـ يلي، كما تعهد بمواصلة جهوده للتوصل إلى اتفاق لوقف إط ـلاق النـ ار الذي من شأنه أن يؤدي إلى الإفراج عن الرهائن الذين ما زالوا محتجزين لدى حركة حماس في قطاع غـ زة.

وقال بايدن: "أعلم أن عيد الحانوكا هذا العام يحل على قلوب ما زالت مثقلة للغاية، إنه عيد الحانوكا الثاني منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث كان هناك أكثر من ألف قتـ يل، ومئات الأسرى، وعنـ ف جـ نسي لا يوصف، وأكثر من ذلك بكثير".

وأضاف بايدن: "لا تزال صـ دمة ذلك اليوم وتداعياته مستمرة، ولقد نجحت في تحرير أكثر من مائة رهينة، ولن أتوقف حتى أعيد كل واحد منهم إلى منزله".

تقة أمريكية متزايدة بشأن التوصل لوقف إطـ ـلاق النـ ار في قطاع غـ زة

وفي السياق ذاته، أكد مسؤول في إدارة جو بايدن، أن هناك مستوى من الثقة لم يُشهد منذ مايو الماضي بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطـ ـلاق النـ ار في قطاع غـ زة.

محادثات جديدة للتوصل لاتفاق لوقف إطـ ـلاق النـ ار في قطاع غـ زة

ومن ناحية آخري، قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه أبلغ نظيره الأمريكي لويد أوستن، خلال اتصال هاتفي، بأن هناك فرصة الآن للتوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطـ ـلاق النـ ار في قطاع غـ زة، ويسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأمريكيون.

جو بايدن

وأضاف مكتب كاتس: "أطلع الوزير كاتس وزير الدفاع أوستن على تطورات مفاوضات إطلاق سراح الرهائن، وقال إن هناك الآن فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد سيسمح بإعادة جميع الرهائن، بما في ذلك من يحملون الجنسية الأمريكية".

اقرأ أيضًا:

ردود فعل غاضبة علي قرار بايدن بالعفو عن نجله هانتر

بعد قرار الأمم المتحدة.. هل تنجح الضغوط في وقف إطـلاق النـ ـار في قطاع غـ ـزة؟