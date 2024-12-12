بعد قرار الأمم المتحدة.. هل تنجح الضغوط في وقف إطـلاق النـ ـار في قطاع غـ ـزة؟

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يدعو إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النـ ـار في قطاع غـ ـزة، والإفراج عن جميع الرهائن، وتأمين دخول المساعدات والدعم الكامل لوكالة الأونروا ودورها الذي لا غني عنه.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل القرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة لوقف إطـلاق النـ ـار والإفراج عن الرهائن في قطاع غـ ـزة.

وقف إطـلاق النـ ـار في قطاع غـ ـزة والإفراج عن الرهائن

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة التي تحمل عنوان "الأعمال الإسـ ـرائـيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطـ ـينية المـحتلة"، قرارين حول المطالبة بوقف إطـلاق النـ ـار في قطاع غـ ـزة والإفراج عن الرهائن، ودعم ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطـ ـينيين (أونروا).

قطاع غـزة

وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 158 عضوًا مؤيدًا ومعارضة 9 وامتناع 13 عن التصويت على قرار تطالب فيه بالوقف الفوري وغير المشروط والدائم لإطلاق النـ ـار في قطاع غـ ـزة تحترمه جميع الأطراف، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.

حل الدولتين

وكررت الأمم المتحدة تأكيد التزامها الراسخ برؤية حل الدولتين الذي يكون فيه قطاع غـ ـزة جزءً من الدولة الفلسـطـ ـينية وتعيش بموجبه دولتان ديمقراطيتان، إسـ ـرائيل وفلسطـ ـين، جنبا إلى جنب في سلام وداخل حدود آمنة ومعترف بها بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

ورفضت الجمعية العامة للأمم المتحدة أي محاولة للتغيير الديموغرافي أو الإقليمي في قطاع غـ ـزة.

دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غـ ـزة

وفيما يتعلق بدخول المساعدات الإنسانية، طالبت الأمم المتحدة بتمكين السكان المدنيين في قطاع غـ ـزة من الحصول فورًا على الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية التي لا غنى عنها، وترفض أي مسعى يستهدف تجـويع الفلسـطـ ـينيين، وتطالب بتيسير دخول المساعدات بتنسيق من الأمم المتحدة إلى قطاع غـ ـزة.

الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفًا

وطالبت الأمم المتحدة الأطراف بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالأشخاص الذين تحتجزهم بما في ذلك الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفًا وعن رفات جميع المتوفين.

قطاع غـزة

الدعم الكامل لولاية وكالة أونروا

وأكدت الجمعية العامة دعمها الكامل لولاية وكالة أونروا في جميع ميادين عملها أي الأردن وسوريا ولبنان والأرض الفلسطـ ـينية المحتلة، مؤكدة ضرورة استمرار عمل الوكالة الأممية، مشددة على أنها لا تزال تؤدي دورًا لا غنى عنه في التخفيف من محنة أكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطـ ـيني مسجلين لدى الوكالة، وفي تحقيق قدر لا غنى عنه من الاستقرار في المنطقة.

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