ضم الضفة لإسرئيل.. تصريحات جديدة صادمة من ترامب قبل حفل التنصيب

أدلى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بتصريحات جديدة اليوم الإثنين، حول المحتجزين الإسرئيليين في قطاع غزة، وحل الدولتين، والحرب الروسية الأوكرانية، وقضايا أخرى على الساحة العالمية، يستعرضها الموجز في السطور التالية.



وقال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أنه قال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه إذا لم يعد الرهائن إلى ديارهم بحلول العشرين من يناير فسيكون الأمر جحيما، وذلك وفقا لشبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

ترامب: إذا لم تحرر حماس الرهائن فلن يكون الأمر لطيفًا

وأضاف الرئيس الأمريكي ترامب: "إذا لم تحرر حماس الرهائن قبل أن أتولى السلطة فلن يكون الأمر لطيفا".

ووصف الرئيس الأمريكي ترامب محادثة مع بنيامين نتنياهو بأنها جيدة وقال: أجريت محادثة مع نيتنياهو جيدة للغاية.

ترامب: أعمل على وقف الحرب في غزة

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه يعمل على وقف الحرب في غزة وقال: نحاول بكل قوة المساعدة في استعادة الرهائن ونعمل على وقف الحرب في غزة.

وتابع الرئيس الأمركي: "سأعمل منذ اليوم الأول في ولايتي لوقف جميع الحروب، ونعمل أيضا على إطلاق سراح الرهائن وإنهاء الحرب الفظيعة في غزة".

واتطرق ترامب لمسألة الجدار الحدودي مع المكسيك وقال: "إدارة بايدن تحاول بيع الجدار الحدودي مع المكسيك كخردة وسنعيد بناءه".

ترامب

جدير بالذكر أنه في ديسمبر الماضي، قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إنه إذا لم يتم إطلاق سراح رهائن غزة قبل 20 يناير المقبل سيكون هناك جحيم يدفع ثمنه الشرق الأوسط.

وفي تصريح سابق له فجر ترامب مفاجأة وصادمة بشأن الضفة الغربية حيث أعلن أنه في إطار تسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، لا يستبعد سيناريو ضم الضفة الغربية لإسرائيل، رغم وصفه حدوث ذلك بأنه من غير المرجح.

ترامب: أريد سلامًا طويل الأمد

وفي تصريح آخر أكد ترامب على أنه يريد السلام وقال"أريد سلاما طويل الأمد، لا أقول إن ضم الضفة الغربية هو سيناريو محتمل تماما، لكنني أريد سلاما طويل الأمد حتى لا يكون لدينا يوم 7 أكتوبر آخر بعد ثلاث سنوات".

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