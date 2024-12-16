تامر شلتوت يتصدر المشهد في Social Media Festival بأول تكريم من نوعه

قررت إدارة مهرجان Social Media Festival في دورته الأولى الفنان والإعلامي تامر شلتوت، ليكون من أبرز الشخصيات المؤثرة لعام 2024، من المقرر إقامة الحفل يوم الثلاثاء 24 ديسمبر بفندق هيلتون الإسكندرية، بحضور عدد كبير من النجوم والمكرمين.

يرصد الموجز، تفاصيل مهرجان Social Media Festival، خلال السطور التالية.

تكريم تامر شلتوت كشخصية مؤثرة لعام 2024



جاء اختيار تامر شلتوت للتكريم بناءً على تصويت الجمهور الذي منحه لقب "الشخصية الأكثر تأثيراً" لعام 2024، نظراً لدوره البارز في المجتمع المصري والعربي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويعد تامر شلتوت نموذجًا يجمع بين الإبداع الإعلامي والفني، حيث ترك بصمته في الدراما المصرية.

تامر شلتوت

أخر أعمال تامر شلتوت على الساحة الفنية



شارك تامر شلتوت مؤخرًا في بطولة مسلسل "حق عرب" إلى جانب النجم أحمد العوضي، بالإضافة إلى دوره في الجزء الرابع من مسلسل "المداح"، الذي عرض خلال موسم رمضان الماضي، وحاز على إشادة جماهيرية كبيرة.

تامر شلتوت

مهرجان يعتمد على تصويت الجمهور

تُعد دورة Social Media Festival الأولى من نوعها، حيث تعتمد بشكل كامل على تأثير الشخصيات العامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واختيارات الجمهور لتحديد المكرمين.

وأكد الأستاذ بسام عبدالنبي، رئيس المهرجان، أن تكريم الشخصيات يتم بناءً على تصويت الجماهير فقط، دون تدخل من إدارة المهرجان.

نجوم آخرون يضيئون المهرجان

إلى جانب تامر شلتوت، شهد المهرجان تكريم عدد من نجوم الفن والإعلام، من بينهم بشرى، نهال عنبر، طارق النهري، تامر فرج، عمرو رمزي، ياسر الزنكلوني، عبير منير، زينة منصور، جلال الزكي، وإيناس عزالدين، مما جعل المهرجان حدثًا فنيًا واجتماعيًا مميزًا.

كلمة رئيس المهرجان

في تصريح خاص، قال الأستاذ بسام عبدالنبي: "مهرجان Social Media Festival هو الأول من نوعه الذي يُبرز دور السوشيال ميديا في تسليط الضوء على الشخصيات المؤثرة في المجتمع. الاختيار كان بيد الجمهور بالكامل، مما يضمن شفافية وحيادية النتائج".

يمثل مهرجان Social Media Festival خطوة جديدة في تقدير دور وسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل الرأي العام، وتسليط الضوء على الشخصيات التي تُحدث فارقًا في المجتمع.

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