مهرجان القاهرة للفيلم القصير يكرم ناهد السباعي وكامل الباشا في دورته السادسة

يشهد اليوم افتتاح الدورة السادسة لمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، في احتفالية كبرى تقام على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، ومن المقرر تكريم نجوم الفن على رأسهم ناهد السباعي وكامل الباشا.



في إطار ذلك، يرصد الموجز، كافة التفاصيل حول مهرجان القاهرة للفيلم القصير وأبرز المكرمين والعروض السينمائية

تكريم خاص لنجوم الفن في افتتاح مهرجان القاهرة للفيلم القصير

يحتفي مهرجان القاهرة للفيلم القصير في أولى أيامه، بنخبة من أبرز النجوم، حيث يتم تكريم النجمة ناهد السباعي والممثل الفلسطيني كامل الباشا ومهندس الديكور القدير أنسي أبو سيف، بمنحهم البرج الذهبي تقديرًا لإسهاماتهم الفنية الكبيرة.

ناهد السباعي

عروض سينمائية عالمية حتى 21 ديسمبر

يمتد المهرجان حتى 21 ديسمبر الجاري، حيث يقدم لجمهوره مجموعة متنوعة من الأفلام القصيرة الدولية التي تعرض لأول مرة، بالإضافة إلى تنظيم خمس مسابقات فنية متخصصة، إلى جانب ورش عمل ودروس (ماستر كلاس) لتعزيز خبرات المشاركين.

برنامج العروض والبلدان المشاركة

أعلنت إدارة المهرجان أن عروض الأفلام ستُقام في سينما الهناجر خلال أربعة أيام من 17 إلى 20 ديسمبر.

تشمل الأفلام المشاركة إنتاجات من مصر، فلسطين، لبنان، المغرب، سوريا، البحرين، الصين، وفرنسا ويتميز المهرجان بدخول مجاني للجمهور، يُتاح وفق أسبقية الحضور.

مهرجان القاهرة للفيلم القصير

ندوات مع نجوم السينما

يُخصص المهرجان لقاءات حوارية مع أبرز الأسماء السينمائية، حيث تستضيف فعالياته يوم الثلاثاء 17 ديسمبر النجم خالد النبوي، بينما يقدم يوم الأربعاء 18 ديسمبر ندوة مع السيناريست تامر حبيب وتُدار هذه الجلسات من قبل الناقد السينمائي محمد رمضان حسين، وذلك بمركز الإبداع الفني.

رسالة مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

يواصل مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير تقديم تجربة فريدة تدمج بين الإبداع السينمائي والتنوع الثقافي، ليصبح منصة هامة تحتفي بالفن وتمنح صناع الأفلام فرصة للقاء الجمهور واستعراض أعمالهم في أجواء مليئة بالتقدير والتميز.



أخر أعمال ناهد السباعي

شاركت الفنانة ناهد السباعي مؤخرًا في مسلسل " نقطة سودة" الذي يعرض حاليًا على شاشة mbc مصب والمنصات الرقمية، ويشارك في البطولة أحمد بدير وأحمد مجدي وأحمد فهمي ووفاء عامر وونضال الشافعي وناهد رشدي وسماح أنور وسارة سلامة وهدى الإتربي بالإضافة إلى الظهور الأخير للفنان الراحل أشرف عبد الغفور، والعمل تأليف كل من: محمد السوري وأمين جمال ومينا بيبو، وإخراج محمد أسامة.

مسلسل نقطة سودة

أخر أعمال الممثل الفلسطيني كامل الباشا

شارك الفنان الفلسطيني كامل الباشا مؤخرًا بفيلم "العشاء الأول" مع المخرجة ذكرى مقالدة الذي تم عرضه الأول بالدورة الثانية عشر من المهرجان العالمي للأفلام الآسيوية في شهر نوفمبر الماضي ضمن مسابقة الأفلام القصيرة.

فيلم "العشاء الأول" شارك في بطولته كامل الباشا، جيانا عواد وإلياس عبود، وتصوير سينمائي يوفال هورويتز، وموسيقى تصويرية ليزيد الدالي.

فيلم العشاء الأول

تدور أحداث فيلم "العشاء الأول" في ليلة ممطرة بعد منتصف الليل، حيث تفاجأ سوار بعودة والدها الذي غاب عنها لمدة 15 عامًا تسارع للقاءه، ليجد الأب نفسه في حالة دهشة لرؤيتها وتتصاعد الأحداث بشكل درامي حول مائدة العشاء، لتكشف عن مشاعر وأسرار عميقة.

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